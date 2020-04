Negli episodi della soap opera Una vita, che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana una protagonista non vivrà affatto dei bei momenti. La donna in questione è Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), che dopo aver avuto una forte discussione con il marito Eduardo Torralba (Paco Mora) farà i conti con un’amara realtà. La ricca ereditiera all’insaputa di Telmo Martinez (Dani Tatay) diventato suo amante, e del figlio Mateo (Adrian Hernandez) scoprirà di essere ad un passo dalla morte per colpa di una malattia incurabile.

La cugina della defunta Celia purtroppo riceverà l’orrenda diagnosi dai medici, proprio quando l’ex sacerdote le prometterà che se ne andranno via da Acacias 38 con il loro bambino.

Lucia sposata con Eduardo, il ritorno di Telmo

Le anticipazioni spagnole sullo sceneggiato Una Vita, relative a ciò che i telespettatori italiani potranno vedere prossimamente svelano che le vicende saranno stravolte da un salto temporale. Dopo ben dieci anni Lucia avrà ormai una nuova vita, visto che sarà sposata con Eduardo Torralba, e madre di Mateo, un bambino di nove anni.

Si assisterà anche al ritorno di Telmo, che rimetterà piede nel quartiere quando padre Bartolomè prima di morire ammetterà la sua colpevolezza. In particolare i cittadini di Acacias 38 tramite una notizia diffusa sui giornali, verranno a conoscenza che in passato non fu il Martinez ad aiutare il priore Espineira a far sparire l’intero patrimonio della Alvarado. A questo punto l’ex rivale di Samuel essendo risultato veramente innocente, ritornerà in città e dopo aver osservato ogni movimento della donna che non ha smesso di amare non farà fatica ad accorgersi che non è per niente felice al fianco dell’attuale marito.

In seguito la figlia dei marchesi di Valmez dopo aver cercato di non cadere nella tentazione, intraprenderà una tresca extraconiugale con la sua vecchia fiamma.

Il Martinez è il padre di Mateo, la Alvarado apprende di essere malata

La Alvarado presto troverà il coraggio di essere sincera con l’ex parroco, confessandogli che Mateo è loro figlio, e che Eduardo ha accettato di fargli da padre pur sapendo di non avere nessun legame di sangue con il bambino.

Purtroppo la relazione clandestina di Lucia e Telmo verrà scoperta da Ursula, che non potendo sopportare tale peccato spesso troverà il modo per non far incontrare i due amanti. Pur essendo stata molto attenta, la Alvarado finirà per farsi smascherare anche dal crudele marito, che quando avrà la conferma di essere stato tradito non esiterà a scagliarsi contro la propria compagna. Eduardo in preda ad un attacco di ira arriverà a schiaffeggiare la consorte, che dopo l’aggressione perderà i sensi al tal punto che verrà ricoverata in ospedale. Sfortunatamente la diagnosi di Lucia non sarà per niente positiva, poiché il medico quando avrà tra le mani i risultati delle analisi della donna non avrà altra scelta che darle una cattiva comunicazione.

Nello specifico emergerà che la ricca ereditiera ha poche settimane di vita, a causa di un tumore. Una volta messa al corrente del suo grave stato di salute, Lucia si vedrà costretta a rinunciare ad abbandonare il paese con Telmo e Mateo. Inoltre la Alvarado chiederà al suo dottore di non far sapere della sua malattia ai propri cari, precisandogli che li avviserà lei al momento opportuno.