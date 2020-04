La quinta stagione di Una vita annuncia importanti colpi di scena per gli amanti della soap opera, tra le più viste in questo momento in Italia. Le anticipazioni delle puntate, trasmesse ad aprile 2019 in Spagna ed a breve su Canale 5, indicano che Felipe Alvarez Hermoso apprenderà la verità sulla natura diabolica della moglie. L'avvocato, in particolare, scoprirà che Celia aveva soffocato Trini Crespo con un cuscino e tentato di uccidere Ramon Palacios.

Una Vita: Felipe non si dà pace dopo la perdita della moglie

Gli spoiler delle puntate della soap opera spagnola, trasmesse nel corso delle prossime settimane su Canale 5, svelano che durante l'episodio 990 si scoprirà cos'è successo davvero a Celia. Ramon, infatti, racconterà a Felipe com'è veramente morta sua moglie la sera, in cui è caduta dalla terrazza.

Tutto avrà inizio quando il Palacios tornerà ad Acacias 38 dopo aver trascorso dieci anni in galera. Il padre di Milagros riacquisterà la libertà grazie agli sforzi compiuti dal figlio Antonito, mentre l'Alvarez Hermoso sperpererà tutti i soldi tra donne di malaffare ed alcool.

L'avvocato, infatti, non riuscirà a darsi pace sull'idea che l'assassino di sua moglie sia tornato libero. Di conseguenza, l'uomo comincerà ad offenderlo ed aggredirlo pesantemente durante le sue passeggiate nel quartiere. Nel frattempo, Ramon si avvicinerà sempre di più alla domestica Carmen. Proprio grazie a questa conoscenza riuscirà a raccontare alla nuora Lolita ed il figlio la verità sulla morte di Celia.

Ramon confessa a Lolita e Antonio la verità su Celia

Dalle nuove trame di Una Vita, in onda a breve sui teleschermi italiani, si apprende che Lolita e Antonito scopriranno che la moglie di Felipe era precipitata dal terrazzo al termine di una rincorsa presa nel tentativo di accoltellare Ramon. Ed ecco arrivare il colpo di scena: l'uomo deciderà di vuotare il sacco con l'Alvarez Hermoso, in modo che quest'ultimo non continui a farsi del male.

A questo punto, il Palacios si armerà di coraggio, tanto da bussare all'abitazione dell'avvocato, che all'inizio reagire malissimo. Qui, il padre di Milagros confesserà all'ex amico che Celia aveva provocato la morte di Trini.

L'Alvarez Hermoso apprende che Trini Crespo è stata uccisa

Successivamente, i telespettatori della soap opera assisteranno a dei vari flash-back che ricostruiranno gli istanti precedenti alla caduta nel vuoto di Celia. In questo frangente, si scoprirà che la donna aveva soffocato Trini Crespo con un cuscino dopo averla accusata di essere la responsabile del suo aborto e non adatta a ricoprire il ruolo di madre.

Inoltre, la moglie di Felipe fuori controllo aveva progettato di assassinare Ramon con un lungo coltello, convinta che Milagros fosse sua figlia. Un piano, che aveva portato alla tragica fine della signora Alvarez Hermoso.

Purtroppo, l'avvocato non crederà alla versione raccontata dal Palacios, che invece gli dirà di aver tenuto la bocca cucita per dieci anni per non sporcare la memoria della moglie ed in segno di riconoscenza per avergli salvato l'esistenza durante il tentativo di suicidio dopo la morte di Trini. Alla fine, Felipe sprofonderà in un pianto liberatorio, affermando che la sua consorte aveva perso del tutto la ragione in quel periodo.