La salute di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) sarà al centro delle nuove puntate della soap opera di Una vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. In particolar modo, la donna scoprirà di avere poche settimane da vivere. Una notizia, che la madre di Mateo (Adrian Hernandez) deciderà di tenere tutta per sé per non far soffrire l'amato Telmo Martinez (Dani Tatay).

Una Vita: Telmo torna ad Acacias 38, Lucia in crisi con Eduardo

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le prossime puntate italiane, rivelano che Lucia scoprirà che le rimane poco tempo da vivere, proprio ora che aveva deciso di fuggire con Telmo ed il figlio Mateo.

Tutto inizierà quando i seguaci della soap opera assisteranno un salto temporale di una decade, quando ritroveranno la cugina di Celia sposata con l'ammalato Eduardo (Paco Mora) e mamma di un bambini di circa 9 anni, di nome Mateo.

La delicata situazione sentimentale dell'Alvarado e del marito vacillerà notevolmente, quando Martinez farà ritorno ad Acacias 38. Nello specifico, l'ex prete si riaffaccerà nel vecchio quartiere, quando Fra Bartolomè gli racconterà di aver aiutato il Priore Espineira (José Luis Lozano) ad ottenere il patrimonio dei Marchesi di Valmez.

Successivamente, i due complici avevano fatto in modo che la colpa ricadesse sul povero Telmo, che ormai libero comincerà a pensare insistentemente a Lucia.

Ursula sabota gli incontri tra Telmo e Lucia

Nel corso dei nuovi appuntamenti di Una Vita, Telmo non potrà fare a meno di notare che Lucia è molto infelice accanto al dispotico marito. L'ex prete, a questo punto, approfitterà di questa situazione per avvicinarsi all'ex fidanzata, che messa con le spalle al muro, farà una confessione inaspettata.

Martinez, infatti, apprenderà che Mateo non è altro che suo figlio, sebbene Eduardo avesse accettato di fargli da padre pur sapendo la verità. Per questo motivo, la cugina di Celia apparirà riconoscente a Torralba, mentre Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) cercherà di allontanare Telmo dalla sua nuova padrona. Peccato, che i due non riescano a tenere a bada la reciproca attrazione, tanto da dare inizio ad una tresca, che giungerà alle orecchie della vecchia istitutrice.

La Dicenta, a questo punto, saboterà molti dei loro incontri, nonostante appia legata ad entrambi.

La Alvarado scopre di avere un tumore ai polmoni

Ma ecco, che Lucia sverrà al suolo dopo aver ricevuto uno schiaffo in pieno volto da Eduardo durante una scenata di gelosia. Un malore, che si rivelerà più grave del previsto, visto che si renderà necessario il ricovero in una struttura ospedaliera.

Qui, la Alvarado sarà sottoposta ad una serie di approfondite indagini mediche, che scopriranno l'esistenza di un grave problema ai polmoni. I medici, infatti, informeranno l'amata di Telmo che le rimangano ancora poche settimane da vivere a causa di un tumore ai polmoni.

In questo frangente, la donna chiederà ai medici di non raccontare ai propri cari la verità delle sue condizioni di salute, in quanto non ha nessuna intenzione di rinunciare a rifarsi una vita insieme al suo amato e Mateo.