Il Paradiso delle signore sta continuando a tenere compagnia ai fedeli telespettatori in questo periodo così delicato per tutti noi e gli attori della soap, in questi giorni, per essere ancora più vicini ai fan, stanno realizzando delle brevi interviste con i colleghi del portale Tvserial. L'ultima in ordine temporale a rilasciare un'intervista direttamente da casa sua è stata l'attrice Vanessa Gravina che presta il volto alla Contessa Adelaide di Sant'Erasmo. Nel corso della chiacchierata, la bella e brava attrice milanese ha raccontato come trascorre il tempo, come avrebbe reagito il suo personaggio a questa situazione, con quali colleghi si sente spesso e cosa le manca del set.

Vanessa Gravina: ' Ho riscoperto la pratica del sonno'

L'attrice Vanessa Gravina che ne Il Paradiso delle signore interpreta la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo ha rilasciato una breve intervista al portale Tvserial. L'attrice nel rispondere alla domanda su come sta passando queste giornate in cui non possiamo uscire se non per motivi necessari ha detto:'In questi giorni in alcuni momenti tento alcune strade su come potrei cercare di farmi fuori, dalla corda in bagno al gas in cucina. A parte gli scherzi, nei momenti in cui sono lucida e presente a me stessa, cerco di inventarmi la giornata come viene, cercando di mettere da parte gli attimi negativi.

Una pratica che ho riscoperto e che è molto salutare è quella del sonno. Sto finalmente dormendo otto o anche nove ore al giorno, cosa che prima non accadeva. Inoltre, ho riscoperto una cosa che mi piaceva fare quando avevo più tempo libero, ovvero fare la spesa e cucinare ciò che compro. insomma sto tornando ad essere una donna semplice ed anche un po' primitiva'.

Vanessa Gravina: 'La Contessa avrebbe inventato il vaccino anti Covid con la complicità di Italo'

Vanessa Gravina dopo aver raccontato la sua giornata tipo, ha parlato di come avrebbe reagito la contessa Adelaide di Sant'Erasmo di fronte alla situazione che stiamo vivendo e lo ha fatto con le seguenti parole:'Sicuramente la Contessa di Sant'Erasmo a quest'ora aveva già inventato il vaccino contro il covid 19, 20 e 21 con la complicità del maggiordomo Italo, ovviamente ,come il maggiordomo Alfred per Bruce Wayne in arte Batman e tutto questo rigorosamente nelle segrete di palazzo Guarnieri'.

Subito dopo, l'attrice milanese ha parlato di cosa le manca di più riguardo al set de il paradiso delle signore: 'Mi manca la frenesia, il ritmo, l'adrenalina del set. Mi manca il contatto con amici e colleghi, il gioco e la sdrammatizzazione che mettiamo in tutto ciò che facciamo visto che Il Paradiso è un'opera molto ironica. Mi manca il mio ruolo, mi mancano tante cose'.

Vanessa Gravina: 'Abbiamo una chat di gruppo tra colleghi'

Vanessa Gravina, alias Contessa Adelaide di Sant'Erasmo a Il Paradiso delle signore ha poi rivelato quali sono i colleghi con i quali si sente più spesso: 'Noi abbiamo una chat di gruppo tra noi colleghi attori in cui ci siamo praticamente tutti.

Ci scriviamo tutti i giorni, scambiando opinioni, notizie, approfondimento su queste giornate drammatiche che stiamo vivendo, ma soprattutto cose inerenti il nostro lavoro. Io personalmente, mi sto sentendo con la mia amica Antonella Attili, con Giorgio Lupano, con Alessandro Tersigni e Umberto Farnesi. Siamo tutti molto vicini in queste ore, ci facciamo forza a vicenda e speriamo di tornare presto al nostro lavoro'.

In seguito, l'attrice lombarda ha svelato qualcosina legata alle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, dicendo che il grande colpo di scena sarà il matrimonio della Contessa Adelaide di Sant'Erasmo,e non potrebbe essere altrimenti.

Infine, ha ringraziato tutti i telespettatori che in queste ore drammatiche per tutti continuano a seguire la soap con grande affetto e nei giorni scorsi hanno fatto registrare grandi ascolti, cosa che dà loro grande conforto. Ha poi invitato tutti a non aver paura, in quanto usciremo presto da questa battaglia con pazienza e prudenza.

