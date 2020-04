Il salto temporale di dieci anni avvenuto di recente nelle puntate italiane dello sceneggiato Una vita continuerà a stupire, con tante novità. Gli spoiler di ciò che succederà su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione anticipano che Ursula Dicenta stringerà una pericolosa alleanza con una nuova protagonista della soap. La storica darklady si alleerà con Genoveva Salmeron, quando la giovane donna rimarrà vedova del marito Samuel Alday. Il decesso di quest’ultimo purtroppo sarà seguito da quello di Lucia Alvarado che perderà la vita, a causa di un grave tumore ai polmoni.

L’obiettivo di Ursula sarà quello di riprendersi la sua posizione tra i vicini, servendosi della complicità della vedova del suo defunto figliastro.

Una Vita, spoiler: la morte di Samuel e Lucia, la Dicenta viene sfrattata

Negli episodi che il pubblico spagnolo ha avuto modo di vedere lo scorso anno e che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, per via della differenza di trasmissione tra quella nostrana e iberica ci saranno ben due uscite di scena. Dopo Samuel Alday che morirà per salvare la moglie Genoveva dal malvagio Cristobal, anche Telmo dirà addio a Lucia proprio quando credeva che sarebbero stati felici con loro figlio.

La ricca ereditiera esalerà l’ultimo respiro tra le braccia del Martinez, ma prima di chiudere per sempre gli occhi farà in tempo a dire la verità a Mateo. Quest’ultimo verrà a conoscenza che in realtà il suo padre biologico è l’ex sacerdote. Nel contempo i cittadini di Acacias 38 si renderanno conto dell’assenza della Salmeron, dato che nel quartiere non ci sarà più nessuna traccia di lei. Ursula invece si troverà in una bruttissima situazione poiché verrà sfrattata dai parenti di Eduardo, dall’appartamento in cui viveva con il ruolo di governante.

Ursula e Genoveva si alleano, i cittadini truffati da Alfredo Bryce

A questo punto, la Dicenta dopo essersi rifiutata di alloggiare alla pensione di Fabiana si vedrà costretta a dormire per strada. In seguito l’anziana donna riuscirà a trovare una soluzione per smettere di fare pietà agli abitanti introducendosi nella sua vecchia casa, con le chiavi sottratte a Jacinto. Dopo aver ripensato al suo passato, Ursula farà promessa del tutto inaspettata.

Scendendo nel dettaglio, la dark lady sarà disposta a tutto per tornare a farsi rispettare dall’intero quartiere. La storica dark lady vorrà essere considerata di nuovo la signora più potente di Acacias 38, proprio quando Genoveva ritornerà in scena al fianco di Alfredo Bryce. Sin da subito, la Salmeron farà capire di avere delle cattive intenzioni poiché vorrà vendicare la scomparsa di Samuel. Sia la vedova di quest’ultimo e l’ex istruttrice di Mateo avendo gli stessi interessi quindi diventeranno amiche, dando inizio ad una pericolosa alleanza. Per riuscire nel loro intento, Genoveva e la Dicenta si serviranno però dell’aiuto del Bryce che trufferà tutti i paesani soprattutto i ricchi signori, con l’investimento di grandi somme di denaro in una banca americana non sicura.