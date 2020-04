Un ex protagonista della quarta edizione del GF Vip che ha fatto tanto parlare di lei, continua ad essere sotto i riflettori delle telecamere. Di recente un popolare giornalista si è scusato, per aver fatto una valutazione errata sulla storia d’amore tra l’ex gieffina Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Si tratta di Roberto Alessi, che nella rubrica di ‘Novella 2000’ ha dichiarato che, inizialmente, era convinto che la showgirl torinese lasciasse il fidanzato, una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia.

Pur avendo ammesso di aver sbagliato, il direttore del noto magazine di gossip ha fatto capire che l’attore calabrese non gli sta particolarmente simpatico.

Roberto Alessi dice la sua sulla storia d’amore tra la Elia e Pietro Delle Piane

Dopo Alessandro Cecchi Paone, un altro giornalista ha detto ciò che pensa su un ex concorrente indiscussa del GF Vip 4. Roberto Alessi solitamente esprime il proprio parere sui personaggi che fanno parte del mondo della tv e dello spettacolo, nella rubrica che gestisce sul settimanale ‘Novella 2000’.

Proprio nell’ultimo numero in edicola del magazine dedicato al gossip, il giornalista si è soffermato a parlare della coppia formata dall’ex gieffina Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Quest’ultimo, mentre la showgirl torinese si trovava nella casa di Cinecittà è stato preso di mira per essere stato fotografato in atteggiamenti complici con l’ex fidanzata Fiore Argento. Tantissimi telespettatori del Reality Show quando vennero alla luce i pettegolezzi sull’attore calabrese, sono arrivati a sostenere che sarebbe stato lasciato dalla compagna.

Il direttore Roberto Alessi ha fatto sapere di essere stato uno di quelli, di aver pensato che la Elia non avesse più alcuna intenzione di stare al fianco del fidanzato una volta tornata alla vita di tutti i giorni. Le seguenti sono state le parole pronunciate dal giornalista: “Pensavo che si sarebbero mollati appena lei fosse uscita dal GF Vip. Errore mio stavolta”.

Il fidanzato della sesta finalista del GF Vip replica al direttore di ‘Novella 2000’

Dopo aver dichiarato di essersi ricreduto, Roberto Alessi ha colto l'occasione per lanciare una 'dura frecciatina' all’ex volto della soap ‘Un posto al sole’. Per la precisione qualche giorno fa, il direttore della rivista rosa ha fatto capire di non gradire il look che Pietro Delle Piane ha sfoggiato durante le ospitate nei salotti di Barbara D’Urso.Sulle pagine del settimanale ‘Nuovo’, il giornalista ha detto senza mezzi termini: “Gli hanno perdonato l’arroganza, il fatto che abbia preso in giro Fiore Argento, ma quella tinta marrone topo proprio non va giù a nessuno”.

Per finire Roberto Alessi ha sostenuto che il 49enne, attraverso il fidanzamento con la Elia, sia entrato a far parte della tv con prepotenza, litigando con tutti. Il giornalista ha concluso facendo una considerazione non carina, nei confronti della sesta finalista del Grande Fratello Vip. Alessi ha continuato ad attaccare l'attore, affermando addirittura: “Antonella ha preso nota e ha abbozzato”. Nelle scorse ore non è tardata ad arrivare la replica del compagno dell’ex gieffina, alle dichiarazioni del direttore di ‘Novella 2000’. Pietro Delle Piane tramite un video condiviso sul proprio profilo Instagram ha soprattutto commentato il fatto che il giornalista l'ha criticato per il colore dei suoi capelli, alla seguente maniera: “Io non ho mai fatto la tinta come potete notare.

Ci sono sempre delle cose da sistemare. Io ed Antonella siamo proprio una bella coppia".