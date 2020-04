La serie televisiva Il Paradiso delle Signore 4 prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv dopo aver chiuso in anticipo, continua a fare compagnia ai telespettatori. Le trame delle repliche in programma la settimana dal 4 all'8 maggio dicono che i fan rivedranno il matrimonio di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). I novelli sposi dopo aver coronato il loro sogno d’amore si vedranno costretti a rinunciare alla luna di miele, a causa di una rapina avvenuta nel grande magazzino.

Rocco Amato (Giancarlo Commare) farà prendere un grosso spavento ai suoi familiari, per essere stato picchiato dai banditi nell’istante in cui si è verificato il furto. Per fortuna a prestare soccorso al nipote di Agnese ci penserà il ragioniere Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano), ma subito dopo si recherà con lo stesso dalla giustizia per fargli fare la sua deposizione.

Il Paradiso delle signore, trame dal 4 all’8 maggio: Marta e Vittorio si sposano

Nelle repliche della soap opera che andranno in onda su Rai 1 da 4 all’8 maggio, Rocco combinerà un grande guaio a casa Amato, poiché farà cadere per sbaglio il manichino con l’abito da sposa di Marta.

Gabriella - mentre si troverà in atelier - riceverà dei fiori da un suo spasimante segreto: questo gesto desterà dei sospetti ad Agnese. Quest’ultima e la talentuosa stilista del paradiso intanto cercheranno di sistemare il vestito della Guarnieri, per rimediare al danno di Rocco.

Nel frattempo Nicoletta farà sapere al marito Cesare di aver incontrato Riccardo, per fargli riavere il regalo che ha donato a loro figlia Margherita.

Purtroppo a villa Guarnieri non ci sarà affatto un clima sereno, nonostante le nozze di Marta e Vittorio saranno sempre più vicine. Quest’ultimo dopo aver assistito ad una lite tra Riccardo e Umberto, temerà che possano rovinare il suo matrimonio. Finalmente arriverà il tanto atteso giorno, e lo svolgimento della cerimonia sorprenderà la stessa sposa. Durante i festeggiamenti che si terranno al circolo, Cosimo approfitterà del fatto che Salvatore si è allontanato per prendere qualcosa da bere per invitare Gabriella a ballare.

Il giovane Amato ovviamente farà fatica a nascondere la propria gelosia, quando vedrà la sua amata tra le braccia del Bergamini. Intanto Angela, essendo stata assunta come cameriera al circolo, risponderà ad una chiamata telefonica di Nicoletta.

Angela accoglie Marcello, Rocco vittima di un’aggressione

Riccardo non appena verrà a conoscenza che sua figlia Margherita non sta bene, si precipiterà subito dalla sua ex. Mentre le "veneri" si scateneranno con un twist, la Barbieri incontrerà un uomo misterioso. Marta e Vittorio penseranno già alla loro luna di miele, mentre Angela accoglierà nella sua abitazione Marcello, un ex detenuto appena uscito dalla prigione.

Roberta capirà che la sua vicina di casa ha riabbracciato il fratello. Silvia si arrabbierà con Nicoletta dopo averla sorpresa parlare al telefono con Riccardo, visto che la inviterà a rispettare il marito.

Vittorio quando apprenderà che il campione olimpico Livio Berrutido, po aver partecipato ad un meeting sportivo in Svizzera, passerà anche al grande magazzino, ordinerà a Luciano di organizzare l’evento.

Intanto i coniugi Conti non avranno altra scelta che rimandare il loro viaggio di nozze, quando verranno messi al corrente del furto avvenuto al Paradiso. Intanto Rocco dopo essere stato aggredito proprio nel bel mezzo della rapina, verrà accompagnato dal ragioniere Cattaneo prima da sua zia Agnese e poi dai carabinieri per sporgere una denuncia.

I primi sospetti delle autorità su ciò che è accaduto ricadranno subito sul capo magazziniere Ugo Tagliabue, per aver fatto capire di non gradire la presenza del giovane Amato.

Umberto vuole vendere le quote del Paradiso, Nicoletta in crisi

Vittorio quando vedrà le "veneri" e la capo commessa Francesca Molinari abbastanza turbate, le tranquillizzerà affermando di avere la situazione sotto controllo. Intanto Riccardo offrirà un aiuto finanziario al Paradiso, mentre Luciano rivedrà il suo vecchio amico Armando Ferraris sotto lo sguardo di Agnese, che darà l’impressione di essere rimasta colpita dall’uomo.

Nicoletta, non appena si accorgerà di essere spiata da Riccardo, avrà una reazione esagerata, dato che dirà al padre di sua figlia di odiarlo. Le "veneri" dopo aver trascorso un’intera nottata in bianco al Paradiso per modificare gli abiti del vecchio campionario sotto la guida di Agnese e Gabriella, riceveranno una bellissima notizia dal loro datore di lavoro. Nello specifico il direttore Vittorio deciderà di far esporre in vetrina i capi sistemati, con la speranza che al più presto verrà recuperata la merce sottratta.

Umberto comunicherà al genero e alla figlia di aver intenzione di vendere le sue quote del Paradiso, senza immaginare che Riccardo è disposto a proporsi come socio.

Armando si comporterà come un padre nei confronti di Rocco, ma dopo essere stato assunto in prova come magazziniere al posto di Ugo Tagliabue avrà i primi diverbi con Agnese.

Infine Nicoletta entrerà in crisi poiché non riuscirà a capire quali sono i sentimenti che prova per Cesare e Riccardo.