Le avventure della serie televisiva Il Segreto sono sempre più entusiasmanti. Negli episodi in programma su Canale 5 la prossima settimana, Pablo partirà per il servizio militare, gettando Carolina Solozabal nello sconforto totale. La marchesa Isabel de Los Visos, invece, proprio quando Francisca Montenegro le confesserà di desiderare molto Raimundo Ulloa, le dirà una menzogna. In particolare, la madre di Adolfo e Tomas non farà sapere alla sua ospite che, in realtà, l’ex locandiere ha chiesto di lei a La Habana.

Il Segreto, spoiler: Isabel licenzia dei minatori, il ritorno di Onesimo

Gli spoiler delle puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 4 a sabato 9 maggio 2020, rivelano che i minatori si ribelleranno dando avvio ad uno sciopero. La marchesa Isabel, su tutte le furie per le rivolte dei suoi dipendenti, inviterà il suo caposquadra Maqueda a cercare di trovare un accordo con Matias. Intanto Don Ignacio, dopo essersi presentato a La Habana, offrirà una trattativa alla de Los Visos per negoziare con i ribelli, ricevendo subito un netto rifiuto.

Quest’ultima, a questo punto, complotterà con Francisca con la speranza di riuscire a trovare una soluzione per mettere fine agli scioperi degli operai. Intanto, Alicia riprenderà a studiare grazie al consiglio di Matias, che convocherà i minatori ma eviterà di dirgli chi di loro è rimasto senza lavoro a causa della marchesa. Inigo, Adolfo, e Tomas, si renderanno conto di non poter fare nulla per risolvere la complicata situazione.

Manuela inviterà Marta a non illudere Ramon facendole notare che si è preso veramente una cotta per lei, invece Pablo sarà pronto per il servizio militare. Finalmente, Onesimo farà ritorno a Puente Viejo, e su consiglio della zia Dolores si metterà alla ricerca di un lavoro per mantenersi. Il cugino di Hipolito tenterà invano di farsi assumere alla fabbrica e alla miniera. Nel contempo, Isabel dimostrerà di essere infastidita dagli atteggiamenti della sua ospite.

Carolina disperata, Ramon lascia Puente Viejo

La marchesa nonostante non riesca a concepire il fatto che la Montenegro la tratti come se fosse la sua cameriera, le prometterà ugualmente di aiutarla a riprendersi le proprietà che le appartenevano prima che se ne andasse dal paese iberico. Tomas e Adolfo cominceranno a sospettare che loro madre stia tramando qualcosa. Pablo se ne andrà via dal quartiere iberico, venendo salutato calorosamente da tutti i Solozabal. In seguito, Rosa chiederà a Marta di recarsi al suo appuntamento con Adolfo per consegnargli un biglietto da parte sua e per poter rimanere a casa a consolare la sorella Carolina, affranta per la partenza del suo amato.

I minatori decideranno di tornare a lavorare, mentre Ignacio perderà le staffe a causa di Ramon. Nello specifico quest’ultimo, dopo aver eseguito l’ispezione della fabbrica, farà sapere al cugino che potrà dargli gli esiti soltanto quando si confronterà con i suoi parenti di Bilbao. Nel contempo Adolfo, sapendo che Rosa è appassionata di letteratura, le chiederà di vedere uno spettacolo teatrale a La Puebla in sua compagnia. Rosa, anche se sua sorella Marta le consiglierà di stare attenta a loro padre, accetterà l’invito del de Los Visos. Don Filiberto rimprovererà Matias, invece Ramon prima di andarsene dalla cittadina iberica dirà alla sorella di Rosa e Carolina che vorrà continuare a rimanere in contatto con lei via lettera.

Ignacio vieta a Rosa di rivedere Adolfo, la de Los Visos inganna Francisca

Il Solozabal, alquanto furioso, proibirà a Rosa di rivedere il figlio della sua nemica dopo aver scoperto che erano intenzionati ad andare al teatro insieme. Purtroppo, l’uomo d’affari sarà irremovibile, anche se Manuela e Urrutia cercheranno di farlo ragionare. Isabel, dopo aver ricevuto una missiva d’amore da un certo Jean Pierre, verrà messa di nuovo in guardia da Inigo che le consiglierà di mettere in sicurezza le miniere. A Marta e Rosa non passerà inosservata la tristezza di Carolina, invece Ignacio creerà delle scorte di materia prima per evitare dei rallentamenti della fabbrica qualora ci fosse un nuovo sciopero.

Matias e la moglie Marcela continueranno a litigare, mentre la de Los Visos mentirà a Francisca, non rivelandole che Raimundo la sta cercando. Il Solozabal darà una rigida punizione a Rosa, visto che le vieterà di uscire di casa. Adolfo, non riuscendo a capire per quale motivo la sua amata non si sia presentata ai loro incontri, farà una telefonata a La Casona. Infine, Cosme si scuserà con il Castaneda per aver interrotto lo sciopero, invece i due fratelli de Los Visos dopo aver seguito Antonita decideranno di entrare nel padiglione in cui si nasconde la Montenegro.