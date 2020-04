La nuova formula di Uomini e Donne non sembra aver riscosso consensi tra i fan del people show di Canale 5. Dopo un incoraggiante share del 16,05% con un seguito di oltre tre milioni di telespettatori in occasione della puntata del 20 aprile, i numeri hanno registrato un progressivo calo. Negli appuntamenti di giovedì 23 e venerdì 24 aprile il programma condotto da Maria De Filippi si è assestato intorno al 12% di share. Il corteggiamento via chat, probabilmente, ha inciso sull’appeal della nuova versione del dating show che nella veste tradizionale è caratterizzato da accesi confronti in studio tra tronisti e pretendenti (o dame e cavalieri) oltre che da momenti romantici e situazioni esilaranti.

A tal riguardo una prima gradita sorpresa per gli aficionados di U&D potrebbe arrivare nelle prossime settimane con un parziale ritorno alla versione originale. Secondo quanto riferito da Tv Blog dal 4 maggio Gemma Galgani e Giovanna Abate potrebbero incontrarsi in studio con i misteriosi corteggiatori conosciuti in rete.

Uomini e Donne, la nuova formula non convince: ascolti in calo dopo il boom della prima puntata

Gli autori di Uomini e donne sono stati costretti a rivoluzionare il programma per la necessità di osservare il distanziamento sociale come previsto dalle disposizioni in materia di emergenza sanitaria.

Niente parterre in studio e due sole troniste: Gemma Galgani per gli over e Giovanna Abate per il trono classico. Entrambe hanno avuto modo di approcciarsi ai nuovi pretendi via chat con la torinese che si è subito resa protagonista di dediche e balli sensuali per i suoi misteriosi cavalieri: Occhi Blu e Pantera.

Dall’altra parte l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha avuto la possibilità di confrontarsi via Skype con Alessandro Graziani e Sammy Hassan con il quale aveva iniziato il percorso nel corso con la formula classica del people show di Canale 5.

In particolare la romana è stata protagonista di un infuocato scontro con il trentaquattrenne vocalist.

Dal 4 maggio Giovanna e Gemma potranno conoscere in studio i corteggiatori 'virtuali'

Non sono mancati i siparietti tra Tina Cipollari e Gemma, ma evidentemente non sono stati sufficienti per alzare lo share della nuova versione di Uomini e Donne. Dal 4 maggio i fan del dating show dovrebbero poter nuovamente assistere a dinamiche che richiamano la formula tradizionale del programma pomeridiano di Canale 5.

Nella circostanza, come evidenziato da Tv Blog, dovrebbero essere svelati i volti dei misteriosi corteggiatori che in questi giorni si stanno relazionando via chat con la Galgani e con Giovanna.

Nella prima fase dovrebbero essere presenti in studio soltanto i pretendenti che risiedono nella regione Lazio. In seguito analoga opportunità potrebbe essere concessa ai corteggiatori del sud mentre difficilmente saranno invitate in studio persone che risiedono al nord Italia, l’area più colpita dall’emergenza sanitaria.