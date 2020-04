La popolare serie televisiva Il Paradiso delle signore caratterizzata da storie d'amore, intrighi, e tradimenti, continua a fare compagnia al pubblico affezionato. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Rai il 14 aprile 2020, raccontano che al centro delle trame ci sarà ancora una volta un triangolo amoroso. Angela Barbieri (Alessia Debandi) farà fatica a nascondere la sua immensa sofferenza per aver appreso che Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) aspetta un figlio da Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker).

L’inaspettata gravidanza della giovane ereditiera spiazzerà anche Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), per non aver accettato il fatto di non essere riuscita a rimanere incinta.

Riccardo si confida con il padre, Cosimo non crede a Ludovica

Nel 127° episodio della soap opera in programmazione su Rai 1 martedì 14 aprile 2020, Riccardo profondamente scosso dal rifiuto di Ludovica farà un gesto sorprendente: il fratello di Marta si confiderà con il padre Umberto. In particolare la giovane Brancia di Montalto non sarà favorevole alla richiesta del rampollo dei Guarnieri, che sarà disposto soltanto a riconoscere il loro bambino.

Nel frattempo Cosimo inizierà a credere che Ludovica stia mentendo al suo migliore amico, soltanto per farlo ricadere tra le sue braccia. A questo punto il Bergamini deciso a vederci chiaro sull’intricata faccenda rivelerà il suo sospetto all’ex rivale di Nicoletta, che replicherà alla sua pesante insinuazione mostrandogli le analisi della gravidanza.

Intanto Vittorio si impegnerà nel miglior modo possibile, per poter scegliere il bozzetto di bikini spaziale più convincente.

Angela affranta, la Brancia di Montalto vuole abortire

La talentuosa stilista Gabriella farà vedere al direttore ben tre modelli, e soltanto uno dopo essere stato selezionato potrà essere indossato dalla modella in occasione del servizio fotografico. Carletto non appena verrà affidato dalla madre Clelia ad Armando, aiuterà Rocco ad imparare i tempi verbali.

Franco non riuscirà a gestire la sua folle gelosia, quando sorprenderà la moglie Paola in compagnia della sua ex fiamma in caffetteria.

Angela cadrà in preda alla disperazione totale, quando Riccardo le farà sapere che Ludovica è in dolce attesa. La notizia della gravidanza della Brancia non verrà accolta bene nemmeno da Marta, poiché ripenserà all’aborto subito di recente.

Angela, Roberta e la Rossi, mentre faranno colazione al bar si confronteranno sulle loro relazioni sentimentali. Per finire la situazione per Riccardo si complicherà ulteriormente, poiché verrà a conoscenza che Ludovica è intenzionata ad abortire.