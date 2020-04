Una vita, la popolare soap opera spagnola continuerà a tenere compagnia i fedeli telespettatori con nuove puntate ricche di colpi di scena. Le trame inerenti agli episodi in onda dal 3 all'8 maggio, rivelano che Felipe non sopportando l'idea che Ramon sia libero, si recherà nel negozio di Lolita e dopo aver accusato l'uomo di essere un assassino, litigherà con Antonito. Nel frattempo, Telmo conoscerà Eduardo, il marito di Lucia, mentre Rosina verrà premiata dalla casa reale. Infine, nel quartiere arriverà Cinta, la figlia di Bellita Del Campo e José Miguel Dominguez.

Una Vita: Felipe ed Antonito litigano

Le trame Una Vita dal 3 all'8 maggio, rivelano che Felipe si recherà nel negozio di Lolita ed accuserà Ramon di essere un assassino. A quel punto, Antonito in preda alla rabbia scatenerà una discussione con l'avvocato che prenderà una brutta piega visto che giungeranno quasi alle mani. Il litigio verrà interrotto da Lolita, ma subito dopo l'Alvarez Hermoso parlerà con Felicia e Susana e chiederà loro di isolare Ramon. Nel frattempo, Telmo si chiederà più di una volta il motivo per la quale Ursula non lo abbia mai messo al corrente dell'esistenza di Mateo nelle lettere che gli ha scritto.

L’uomo chiederà spiegazioni all'ex perpetua e si concentrerà anche sulla figura di Eduardo Torralba, l'uomo che ha sposato Lucia.

Una Vita, spoiler 3-8 maggio: arriva Cinta

Gli spoiler Una Vita dal 3 all'8 maggio ci dicono che Bellita e Josè Miguel inizieranno a prendere confidenza con la vita del quartiere e saranno super felici quando riceveranno la visita a sorpresa della loro figlia Cinta. La ragazza poi dirà ai genitori di dover restare per qualche tempo nel quartiere a causa di una strana epidemia influenzale che ha colpito alcune ragazze del collegio in cui studia.

Nel frattempo, Lucia dopo aver scoperto che Telmo non le ha affatto rubato l'eredità come credeva, si scuserà con lui per non avergli creduto, ma gli chiederà di non importunarla mai più. Poco dopo, l'ex sacerdote incontrerà Eduardo per caso ed i due si affronteranno per la prima volta da quando Telmo ha rimesso piede ad Acacias.

Rosina premiata dalla casa reale

Nei prossimi episodi di Una Vita vedremo Telmo incontrare nuovamente Samuel dopo tanto tempo.

Nel corso dell'incontro, l'Alday gli annuncerà di essersi sposato con Genoveva Salmeron e di essere molto felice al suo fianco: inoltre gli dirà che sarebbe contento di diventare suo amico e che non ha nessuna intenzione di ostacolarlo per nessun motivo.

Nel frattempo, Cinta da poco giunta nel quartiere, darà la netta impressione di non aver detto tutta la verità ai genitori e la prima ad accorgersi di ciò sarà la domestica Arantxa, la quale noterà lo strano comportamento della ragazza. Intanto, Susana e Felicia continueranno a parlare male di Genoveva ritenendo che sia una donna di facili costumi.

Più tardi, Rosina e Liberto verranno a sapere che la banda terroristica dalla quale stavano fuggendo travestendosi da domestici è stata smantellata e per tale motivo possono tornare alla vita di prima. Tra le altre cose, Rosina sarà premiata con un'onorificenza da parte della casa reale ed ovviamente la mostrerà con orgoglio a tutti. Intanto, Samuel non potendone più dei continui pettegolezzi sul conto della sua dolce metà, cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione per fare in modo che le vicine di Acacias accettino finalmente Genoveva.