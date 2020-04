Il Segreto, come ormai sappiamo da diverso tempo, chiuderà per sempre i battenti la prossima estate e, ovviamente, tutti gli attori che hanno interpretato i personaggi tanto amati dal pubblico in questi nove anni di messa in onda sono tristi per la fine di una lunga esperienza professionale. Di recente, l'attrice Sandra Cervera aveva rilasciato un'intervista nella quale parlava del finale della soap ed ora lo ha fatto anche Maria Bouzas, l'interprete di Francisca Montenegro.

Maria Bouzas: 'Voglio tornare a fare teatro'

Maria Bouzas, l'interprete di donna Francisca ne Il Segreto ha rilasciato una breve intervista al settimanale Nuovo TV nella quale ha parlato non solo della chiusura della soap opera di cui è protagonista indiscussa, ma anche del suo futuro. Proprio a proposito del futuro, la brava attrice spagnola ha detto: "Muoio dalla voglia di tornare a fare teatro, magari una commedia. Ho voglia di tirare fuori il mio lato comico e dare un taglio agli sguardi servi e ai drammi di Francisca".

Inoltre ha confessato che è realmente difficile guardare avanti senza avere un'idea precisa di ciò che riserva il futuro nonostante prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria avesse ricevuto offerte per due film.

'Donna Francisca mi ha dato sicurezza economica'

Maria Bouzas dopo aver parlato del suo futuro e del ruolo che le piacerebbe interpretare, si è concentrata sul finale definitivo de Il Segreto e sul fatto di dover dire addio a donna Francisca, il personaggio che interpreta nella soap sin dalla prima puntata e che l'ha resa famosa in moltissimi Paesi.

L'attrice iberica in riferimento alla decisione di chiudere per sempre la soap ha espresso nuovamente la sua amarezza come aveva già fatto in una precedente intervista. Per quanto riguarda, invece l'avvicinarsi dell'addio al suo personaggio ha detto: "Interpretare donna Franscisca mi ha dato la sicurezza economica, ma come accade in tutte le cose è arrivato il momento di dire addio anche se non è per nulla semplice".

La Bouzas non ha però svelato nulla riguardo alle storyline che riguardano il suo personaggio né in merito a ciò che è stato pensato e scritto per il finale de Il Segreto. Nelle puntate attualmente in onda, donna Francisca ha appena fatto ritorno a Puente Viejo nascondendosi però a casa della Marchesa Isabel De Los Visos e tutto ciò che sappiamo è che passerà un momento molto difficile quando rischierà di perdere il suo amato Raimundo. Per sapere, però, cosa riserverà ancora il futuro alla Montenegro e come terminerà Il Segreto non possiamo fare altro che attendere i prossimi sviluppi.