È passato quasi un mese da quando Uomini e donne ha smesso di far compagnia ai telespettatori: l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, ha spinto i vertici Mediaset ad interrompere la messa in onda di gran parte dei programmi in palinsesto. Raffaella Mennoia, storica autrice del dating-show, nelle scorse ore ha fatto sapere che presto ci saranno novità per i fan: pare che la redazione stia lavorando sodo per permettere alla trasmissione di tornare in Tv anche se in un'inedita veste.

Raffaella anticipa il ritorno di Uomini e Donne

Le registrazioni di Uomini e Donne sono sospese da circa un mese, ovvero da quando il Governo ha emanato un Decreto che limita i contatti tra le persone per provare ad arginare la diffusione del Coronavirus. Da quando il dating-show è in vacanza, seppur forzata, sono in tanti a domandarsi se e quando tornerà in onda: al suo posto, infatti, da settimane vengono trasmesse la serie Tv "Una vita" oppure fiction straniere.

Risale ad una decina di giorni fa, il post Instagram con il quale la redazione ha anticipato un'assoluta novità per il programma: Giovanna Abate e Gemma Galgani possono essere corteggiate con le parole da chiunque ambisca a conquistarle.

Ancora sono pochissimi i dettagli dell'inedita versione con la quale U&D si proporrà ai telespettatori, quel che è certo è che il tutto accadrà a breve. A confermare l'imminente ritorno sul piccolo schermo della trasmissione condotta da Maria De Filippi, è stata una storica redattrice: Raffaella Mennoia.

Le ultime news sulla nuova versione di Uomini e Donne

Sotto ad una foto che è apparsa alcune ore fa sul suo profilo Instagram, la Mennoia ha scritto: "Stiamo lavorando per voi, con la speranza di farvi un po' di compagnia.

Ci siamo quasi".

Con queste parole, dunque, la storica collaboratrice di Maria De Filippi ha informato gli affezionati fan del dating-show che prestissimo sapranno quando e con che modalità il format tornerà in Tv dopo quasi un mese d'assenza.

Le uniche anticipazioni che Raffaella ha dato su quest'inedita versione del programma Mediaset, sono le seguenti: "Senza assembramenti, vicini da lontani".

Insomma, sembra prendere sempre più piede l'ipotesi che alcuni tra i più amati protagonisti del Trono Classico e del Trono Over a breve potranno entrare in contatto virtuale con chi vorrebbe conoscerli: un corteggiamento "a parole" che dovrebbe avvenire dietro allo schermo di un computer oppure di un cellulare.

Gemma e Giovanna pronte a farsi corteggiare dopo lo stop di Uomini e Donne

Tra le poche cose che si sanno attualmente sulla nuova versione di Uomini e Donne, è che gli aspiranti corteggiatori che si sono registrati su Witty Tv, non potranno incontrare di persona le troniste che ambiscono a conquistare. La redazione del dating-show, infatti, ha chiarito sin da subito che le conoscenze che faranno d'ora in poi Gemma Galgani e Giovanna Abate saranno virtuali, proprio nel rispetto delle norme diramate dal Governo per arginare l'emergenza Covid-19.

Non è ancora chiaro se oltre alla dama torinese e alla tronista romana anche altri storici volti della trasmissione parteciperanno all'inedita versione che sarà proposta a breve al pubblico.

Un'altra interessante anticipazione che Raffaella Mennoia ha dato nei giorni scorsi, riguarda Temptation Island: l'autrice ha fatto sapere che stanno continuando i casting online sia per le coppie della nuova edizione del reality che per i ragazzi/e single che dovranno ricoprire il ruolo di "tentatori". Il format di Canale 5 dovrebbe andare in onda a metà estate (nel mese di luglio), ma non si sa ancora se fino ad allora tutto sarà tornato alla normalità e il cast potrà comportarsi liberamente davanti alle telecamere.