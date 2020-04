L'indiscrezione che ha riportato Tvblog nelle ultime ore, qualora fosse vera, farebbe felici i tanti fan di Uomini e donne: dalla prossima settimana, a partire dal 4 maggio, il dating-show dovrebbe tornare alla sua formula classica. Voci di corridoio, infatti, sostengono che il programma di Maria De Filippi accantonerà il digitale e permetterà ai suoi protagonisti che abitano nel Lazio di incontrare i loro corteggiatori ma mantenendo una distanza di sicurezza.

Cambio per Uomini e Donne dopo il 'flop' delle ultime puntate

La versione di Uomini e Donne che sta andando in onda dal 20 aprile scorso, non ha convinto il pubblico: gli ascolti che hanno fatto registrare le puntate incentrate sulle conoscenze esclusivamente virtuali di Gemma e Giovanna, infatti, sono stati più che deludenti, neppure paragonabili a quelli che ottenevano quelle incentrate sulle dinamiche dei protagonisti del Trono Over.

Anche per questo motivo, la redazione del dating-show ha deciso di tornare alle origini: complice l'inizio della "Fase 2" nel periodo di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, alcuni programmi televisivi sono pronti a ripartire affidandosi ai loro meccanismi classici ma rispettando le norme attualmente vigenti in Italia.

Tvblog, dunque, ha anticipato che il format di Maria De Filippi sta per tornare alla sua formula originale: da lunedì 4 maggio, dunque, i telespettatori dovrebbero assistere alla messa in onda di puntate in studio alle quali parteciperanno soltanto alcuni personaggi del cast.

Il 4 maggio Uomini e Donne abbandona il mondo virtuale

Stando a quello che riporta Tvblog nelle ultime ore, a partire da lunedì prossimo il pubblico assisterà all'incontro davanti alle telecamere tra Gemma Galgani e i suoi misteriosi corteggiatori, ovvero i signori con i quali ha chattato in queste settimane senza mai vedere il loro aspetto.

Oltre alla torinese, a prendere parte alle puntate del Trono Over dovrebbero essere inizialmente soltanto i protagonisti del cast che vivono nel Lazio: sapendo che sono vietati gli spostamenti da una Regione all'altra almeno fino al 18 maggio se non per motivi di vitale importanza, la redazione avrebbe preferito incentrare i prossimi appuntamenti del dating-show solo sulle storie di dame e cavalieri che abitano a Roma e provincia.

Si vocifera, però, che col passare del tempo anche i protagonisti del cast che risiedono nel Sud Italia cominceranno a partecipare alle registrazioni di U&D, mentre al momento sarebbe escluso un coinvolgimento di quelli del Nord perché è la zona più colpita dall'emergenza sanitaria.

Gemma incontra i corteggiatori misteriosi nel nuovo Uomini e Donne

La notizia che ha dato in anteprima Tvblog, dunque, è la seguente: a partire dal 4 maggio Uomini e Donne tornerà nella sua formula classica, con puntate registrate in studio. A partecipare a questi nuovi appuntamenti con il dating-show, saranno esclusivamente la conduttrice Maria De Filippi, gli opinionisti Gianni e Tina, e i protagonisti del cast che abitano nel Lazio (fatta eccezione per Gemma che è di Torino ma non ha mai lasciato Roma da quando è iniziata l'emergenza).

Il programma di Canale 5 dovrebbe ritornare al passato ma partendo dalle conoscenze che la Galgani ha fatto nelle ultime settimane: pare che avverrà un attesissimo incontro tra la dama e i signori con i quali ha conversato in chat di recente ("Occhi Blu", "Pantera", "Cuore di poeta"), quelli ai quali ha dedicato sensuali balletti in videochiamata.

Per quanto riguarda Giovanna Abate, ancora non è chiaro se nei prossimi giorni amplierà le sue conoscenze oppure se continuerà a sentire e a vedere solo Sammy e Alessandro.