La serie 'Vivi e lascia vivere' debutterà stasera 23 aprile alle 21:25 su Rai1. La storia raccontata nei dodici episodi della fiction è incentrata su Laura Ruggero, una donna coraggiosa che in un momento drammatico della sua vita decide di reagire. Ricevere una terribile notizia, cadere e poi rialzarsi, trovare il modo di cambiare vita e inventarsi un nuovo lavoro affidandosi alle proprie capacità è la sintesi della serie in cui la protagonista ha il volto di Elena Sofia Ricci. Nella prima puntata andranno in onda i primi due episodi nei quali il pubblico farà la conoscenza di Laura e della vicenda che le stravolge la vita.

Gli utenti registrati sul sito di RaiPlay potranno seguire la fiction anche in diretta streaming. Sullo stesso sito venerdì 24 verrà resa disponibile on demand la replica per i telespettatori impossibilitati a seguire la puntata di giovedi 23 aprile.

La prima puntata di 'Vivi e lascia vivere' sarà disponibile in streaming on demand su RaiPlay

I primi due episodi di 'Vivi e lascia vivere', in onda su Rai1 il 23 aprile, potranno essere recuperati venerdì 24 sul sito di RaiPlay. I telespettatori che non potranno assistere alla prima puntata nè sulla rete ammiraglia Rai nè in diretta streaming sul sito ufficiale, avranno la possibilità di recuperarla on demand su RaiPlay.

Ciascun utente, dopo essersi registrato sul sito, potrà accedere alla pagina dedicata alla serie che si trova nella sezione 'Fiction' e selezionare la puntata pubblicata dopo la messa in onda di stasera. In alternativa all'utilizzo del pc i telespettatori potranno scaricare dagli store digitali l'app ufficiale di RaiPlay. Una volta effettuato il download si potrà aprire l'applicazione e accedere per la visioni dei contenuti Rai.

In questo modo sarà possibile guardare la puntata - il giorno successivo alla trasmissione in prima visione - anche su dispositivi mobili come lo smartphone o il tablet.

La trama di 'Vivi e lascia vivere' in diretta su Rai1 dal 23 aprile e in streaming su RaiPlay

'Vivi e lascia vivere' è una serie incentrata su Laura e sulla sua famiglia che all'apparenza sembra normale come tante altre, ma in realtà nasconde un grande segreto che la donna custodisce abilmente per tutelare i suoi figli e lei stessa.

Dopo la morte improvvisa del marito la protagonista, interpretata da Elena Sofia Ricci, non si dà per vinta e si rialza da quella che sembra una situazione senza via d'uscita. Laura reinventa se stessa e si lancia in una nuova attività con la collaborazione di altre donne in cerca di riscatto. La serie verrà trasmessa in sei puntate a partire del 23 aprile e viene descritta come una storia avvincente che mescola il family drama al mistery con qualche sfumatura di noir.