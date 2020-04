Ha debuttato ieri, giovedì 23 aprile, su Rai 1 la nuova serie televisiva Vivi e lascia vivere, interpretata da Elena Sofia Ricci, Carlotta Antonelli, Iaia Forte, Bianca Nappi, Antonio Gerardi e con la partecipazione straordinaria di Massimo Ghini nel ruolo di Toni. Nella serata di ieri sono stati trasmessi in prime time gli episodi d'esordio della serie, principalmente incentrati: sul ritorno a Napoli di Laura, sulla ricerca di un impiego da parte di Giada e sulla leggerezza che commette Nina quando si lascia trasportare dalle amiche ed entra senza permesso in un'abitazione che non le appartiene.

Per coloro che non hanno avuto l'opportunità di seguire gli episodi d'esordio in diretta sulla rete ammiraglia, si informa che la replica è già disponibile su RaiPlay.

Dove vedere online la replica della prima puntata

Nel dettaglio, si informa che la replica dei primi due episodi è già disponibile sul sito on demand RaiPlay, la piattaforma online della televisione di Stato. Il catalogo in questione contiene un'intera sezione dedicata alla serie in cui verranno caricate, da questa settimana in poi, tutte le repliche degli episodi della prima stagione di Vivi e lascia vivere.

Da non dimenticare che per la visione dei contenuti su RaiPlay è necessaria la registrazione, che si può effettuare gratuitamente dalla homepage del sito. La visione dei contenuti è disponibile sui dispositivi mobili tramite l'applicazione omonima.

Laura perde il marito

La trama ufficiale dei primi due episodi racconta che la protagonista Laura fa ritorno a Napoli dopo aver effettuato un misterioso viaggio in cui ha saputo che una persona a lei cara è deceduta.

La donna, infatti, comunica ai suoi figli che il loro padre ha perso la vita in un incendio, mentre stata lavorando a bordo di una nave da crociera che si trovava ferma nel porto di Tenerife. A causa del lutto Laura ha un crollo, ma grazie all'aiuto e al sostegno di Rosa e della cognata Marilù riesce a riprendersi e a reagire alla terribile notizia. Nel frattempo la figlia maggiore di Laura, Giada, si mette alla ricerca di un lavoro finendo per incontrare un giovane di nome Luciano.

Cercando in tutti i modi di reagire alle avversità della vita, Laura decide di trasformare la sua passione per la cucina in un vero e proprio lavoro basato sulla costituzione di un'impresa tutta al femminile. Nel frattempo la donna ha la fortuna di rivedere un suo vecchio amico del passato, Toni, un uomo che dopo aver sbagliato tanto nella vita sta cercando di cambiare per il bene di tutti. Giada, successivamente, ottiene il lavoro per cui si era proposta, mentre sua sorella Nina, la piccola di casa, si mette nei guai quando si introduce senza permesso insieme alle sue amiche in una casa privata che credeva fosse disabitata.