Nonostante il periodo di pandemia che ha colpito l'Italia, la programmazione televisiva di Canale 5 non ha subito particolari variazioni, a parte la sospensione di "Uomini e donne" che ha ripreso la sua regolare messa in onda solo negli ultimi giorni. Dalle 13:40 alle 14:10 va in onda su Canale 5 la soap più longeva della tv italiana e la più seguita della rete ammiraglia Mediaset: 'Beautiful'. Anche nella settimana dal 27 aprile al 2 maggio non mancheranno i colpi di scena, con Bill che chiederà a Katie di sposarlo e il rapporto tra Liam e Hope che si farà sempre più complicato.

Anticipazioni delle trame dal 27 aprile al 2 maggio

Nella puntata del telefilm americano che sarà trasmesso domenica assisteremo a Ridge e Brooke che rimarranno molto ammirati dai bozzetti disegnati da Thomas per la Hope For The Future. Secondo le anticipazioni tv delle trame dal 27 aprile al 2 maggio [VIDEO] vedremo che Thomas sarà sempre più orientato a conquistare il cuore di Hope, con la Logan che però si riavvicinerà sempre più al marito Liam. Quinn, la madre del giovane Spencer, non nasconderà il suo astio nei confronti di Sally e preferirà che al suo fianco ci sia una donna come Flo.

Anche in questa circostanza la Fuller non mancherà di mettere in guardia il figlio sulla lealtà della ragazza e per giustificare quanto detto gli comunicherà di averla vista in atteggiamenti equivoci con Thomas. Wyatt e Liam discuteranno della depressione di Hope e del difficile momento che entrambi stanno vivendo a causa della prematura scomparsa di Beth e Wyatt consiglierà al fratello di andare a Parigi a fare visita a Kelly.

Bill fa la proposta di matrimonio a Katie

La Fuller si recherà a casa di Wyatt e intimerà a Sally che non dovrà più fare parte della vita del figlio. La convinzione di Quinn è che il figlio dovrà lasciare Sally, perché la persona giusta per lui è Flo. La signorina Spectra sarà molto scossa per quanto detto dalla Fuller, ma non avrà alcuna intenzione di lasciare andare via facilmente l'uomo che ama.

Nella puntata in onda venerdì 1 maggio assisteremo alla proposta di matrimonio di Bill Spencer a Katie, ma la donna per il momento rifiuterà di tornare ad essere sua moglie, in quanto non si sentirà ancora pronta.

Invece Zoe, verrà a conoscenza che Flo è una Logan, ed inizierà ad avere paura del fatto che potrà venire fuori la notizia dello scambio delle culle. Per questo motivo la signorina Buckingham tenterà di persuadere Brooke, cercando di convincerla che Flo avrà il secondo fine di sfruttare la fama della famiglia Logan, ma la donna non crederà a quanto detto. Questo e tanto altro accadrà nelle prossime puntate di Beautiful.

Per chi non potrà seguire i vari episodi, avrà modo di seguire le repliche su Mediaset Play, canale streaming della rete Mediaset.