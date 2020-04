Le anticipazioni riguardanti Una vita e che giungono dalla Spagna svelano che, dopo la morte di Celia, i rapporti tra Felipe e Ramon saranno piuttosto burrascosi. Come noto, il Palacios, accusato dell'omicidio della donna, verrà scarcerato a distanza di dieci anni dal delitto e farà ritorno ad Acacias. Qui troverà l'ostilità di Felipe, il quale non si sarà ancora ripreso a distanza di un decennio dalla morte della moglie. L'Alvarez Hermoso non tollererà il fatto che quello che crede l'assassino della sua amata giri libero per il quartiere e non perderà occasione per aggredirlo più volte.

Anticipazioni Una Vita: Ramon viene scarcerato e torna ad Acacias, Felipe furioso

Come noto, dopo il salto temporale di Una Vita, Ramon sarà in carcere con l'accusa di aver ucciso Celia, caduta dalla finestra di casa Palacios. L'uomo, grazie all'intervento di Antonito, riuscirà ad ottenere la grazia e verrà scarcerato, facendo quindi ritorno ad Acacias. Questo fatto non piacerà per nulla a Felipe il quale, sarà ancora distrutto per perdita della moglie. Nonostante siano passati dieci anni dalla tragica scomparsa, l'Alvarez Hermoso non sarà riuscito a riprendersi e avrà cominciato a vivere una Vita sregolata, tra alcool e donne.

Spoiler Una Vita: Felipe e Ramon si scontrano a distanza di dieci anni dalla morte di Celia

Da quanto riportano le anticipazioni spagnole, si verrà a sapere che non tarderà ad arrivare il momento in cui Ramon e Felipe si incontreranno per le vie del quartiere e dove il marito di Celia aggredirà il Palacios davanti a tutti. Il pronto intervento di Liberto, riuscirà ad evitare il peggio, mentre Ramon deciderà di non denunciare Felipe, comprendendone la reazione.

Il Palacios non potrà fare a meno di dispiacersi nel vedere l'ex amico così distrutto e, per tentare di andargli incontro, chiederà aiuto a Carmen ed Emilio, al quale chiederà di non vendere più alcolici a Felipe.

Felipe furioso con Ramon lo aggredisce più volte nelle prossime puntate di Una Vita

Sembrerà però che tutti i tentativi per aiutare Felipe non vadano a buon fine. Di contro, Felipe farà di tutto per cercare di isolare Ramon, chiedendo aiuto ai vicini, in particolare a donna Susana e Lucia.

Le due donne quindi, daranno man forte a Felipe, arrivando addirittura a non compare più nella bottega di Lolita. Liberto invece, starà dalla parte di Ramon, convinto della sua innocenza. Dagli spoiler provenienti dalla Spagna, si verrà inoltre a sapere che, Ramon deciderà di recarsi a casa di Felipe, il quale lo accoglierà con un paio di forbici tra le mani. L'Alvarez Hermoso poi, colpirà il Palacios con un pugno, senza dargli nemmeno il tempo di parlare. Felipe sarà fuori di sé per la rabbia e, solo l'intervento di Augustina eviterà che l'uomo compia una sciocchezza.

In attesa di scoprire qualcosa in più sul rapporto tra Felipe e Ramon, si ricorda che la soap Una Vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.