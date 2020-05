La cantante londinese Adele si è mostrata ai fans sul suo profilo Instagram per ringraziarli per gli auguri di compleanno: ieri, 5 maggio, infatti Adele ha compiuto 32 anni. Il post su Instagram mostra una Adele raggiante e in una forma fisica da urlo: in questi mesi, infatti, la cantante britannica ha perso 30 chili grazie alla dieta Sirt.

Adele perde 30 chili con la dieta Sirt

Chi ha visto e commentato il post su Instagram non può non aver dubitato che quella in foto fosse realmente Adele: la cantante britannica, infatti, ha perso in questi mesi 30 chili, riconquistando un fascino e una forma fisica che lascia senza parole.

Il merito di tale dimagrimento è legato alla dieta Sirt: per chi non la conoscesse, si tratta di una dieta, nota anche con il nome di 'dieta del gene magro', che introduce nell'alimentazione determinati alimenti in grado di riattivare il metabolismo e contenenti le sirtuine capaci di bruciare i grassi.

Si parte con una fase di tre giorni in cui si assumono fino a 1000 calorie, principalmente tramite succhi, per poi salire gradualmente a 1500 calorie con l'aggiunta di pasti solidi: i principali alimenti che contengono tali sirtuine sono il cioccolato fondente, il vino rosso, il the, il caffè e l'olio extravergine di oliva.

La cantante londinese sembra aver intrapreso questa dieta, già seguita nel 2017 da Pippa Middleton, dopo la fine del suo matrimonio con Simon Konecki: ha comunque affiancato a questo nuovo regime alimentare anche un corso di Reformer Pilates per tonificare i muscoli.

I risultati parlano chiaro: Adele sfoggia un fisico mozzafiato che, insieme al suo sorriso e al suo sguardo raggiante, la rendono estremamente attraente.

Nel post su Instagram Adele ringrazia il personale sanitario

Sebbene Adele non sia molto amante dei social, ha scelto di affidarsi a Instagram per ringraziare non solo i suoi fans, ma in particolare il personale sanitario.

Con addosso un minidress nero con maniche a sbuffo e un bel paio di tacchi a spillo, Adele ha ringraziato tutti di cuore, invitandoli ad essere forti in questo periodo così folle.

Inoltre ha dedicato un grazie speciale ai soccorritori e a tutto il personale medico che hanno salvato tante vite in Gran Bretagna: 'Siete davvero i nostri angeli' il commento di Adele su Instagram.

La cantante aveva annunciato qualche tempo fa di voler tornare a fare musica e di voler dedicarsi alla preparazione di un nuovo album, ma quasi sicuramente, dopo questa emergenza Coronavirus, l'uscita del suo nuovo lavoro sarà posticipata a data da destinarsi, proprio come ha riferito negli scorsi giorni la sua collega Lady Gaga la quale ha rimandato l'uscita del suo nuovo album.