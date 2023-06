La Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro viaggiava a 124 km orari: questo è ciò che emerge dall'ordinanza del gip di Roma a seguito di un'attenta analisi del gps presente a bordo del Suv noleggiato dai giovani youtuber protagonista dell'incidente stradale avvenuto a Casal Palocco la scorsa settimana.

Roma, la Lamborghini viaggiava a 124 km orari

A far scattare i domiciliari per Matteo Di Pietro sono i dati recuperati dal gps presente sulla Lamborghini blu, utilizzata dai giovani youtuber per girare il loro video sulla challenge "50 ore a bordo di una Lamborghini".

Secondo il gip di Roma, l'auto viaggiava ad una velocità di 124 km orari esattamente nel punto in cui ha incrociato e tamponato la Smart guidata dalla mamma del piccolo Manuel, che ha perso la vita nell'impatto.

L'auto, dopo aver imboccato la via in cui è avvenuto l'incidente, ha raggiunto la velocità di 124 km orari in soli 14 secondi: l'assenza di segni evidenti di frenata dimostra che la decelerazione improvvisa sia avvenuta a seguito dell'avvistamento della Smart, ma ormai era troppo tardi per evitare l'impatto.

Il giovane ha violato il codice stradale sia perché viaggiava ad una velocità nettamente superiore a quella consentita su quella strada, ovvero 50 km orari, sia perché quella stessa velocità non era adeguata alle condizioni e alle caratteristiche della strada urbana e soprattutto in virtù del fatto che erano prossimi ad un'intersezione.

Quanto dichiarato quest'oggi dal gip smentisce quanto affermato nei giorni passati dal legale difensore di Matteo Di Pietro e inizia a delineare la serie di motivazioni che ha portato ai domiciliari il giovane youtuber, rimasto a piede libero per molti giorni successivi all'incidente.

Nella giornata di domani è stato fissato il primo interrogatorio di convalida del fondatore dei TheBorderline, nonchè figlio del cassiere della tenuta di Castelporziano del Presidente della Repubblica: saranno vari i nodi da sciogliere, in primis la velocità e poi la cannabis e il ruolo degli altri giovani a bordo che ad oggi si sono dileguati, ma che, invece, potrebbero avere un ruolo chiave nella dinamica dell'incidente.

Fiaccolata per Manuel a Roma

Nella serata di ieri, 25 giugno, si è tenuta una fiaccolata che ha visto 3500 partecipanti tra nonni, genitori e tanti bambini, tutti vestiti rigorosamente di bianco, con palloncini e candele bianche per omaggiare il piccolo Manuel, volato in cielo troppo presto.

Il corteo è partito dall'asilo frequentato dal bambino e da cui quel pomeriggio del 14 giugno lo aveva prelevato la sua mamma; dopo una breve sosta nel luogo dell'incidente, oggi totalmente ricoperto di giochi, peluche e girandole, il corteo si è poi fermato dinanzi alla parrocchia di San Timoteo.

La mamma di Manuel, che in tutti questi giorni è rimasta in silenzio, ha riferito oggi di non provare odio per quei cinque giovani youtubers che hanno tolto la vita al suo piccolo bambino.