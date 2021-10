L'Inps ha aperto le iscrizioni per il concorso pubblico che porterà all'assunzione di 1858 consulenti protezione sociale su tutto il territorio italiano: il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed Esami", n.78 dello scorso 1° ottobre.

Approfondiamo nel dettaglio quali sono i dettagli di partecipazione al concorso.

Concorso Inps, la scadenza è fissata per il 2 novembre

Nel bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l'Inps ha reso noti anche i requisiti che occorre possedere per poter partecipare a tale concorso pubblico.

Di seguito il dettaglio:

possiedere la laurea magistrale in una delle discipline presenti nel bando: tra le più comuni vi sono finanza (LM-16 o 19/S),ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S), scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze statistiche (LM-82), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), sociologia e ricerca sociale (LM-88), sociologia (89/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01 o 22/S);

essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; non essere stato destituito o licenziato da un qualsiasi impiego presso la Pubblica Amministrazione

non aver riportato condanne penali

godimento dei diritti civili e politici

idoneità fisica all'impiego.

Come è ormai prassi per qualsiasi bando pubblico, anche per il concorso Inps in scadenza il prossimo 2 novembre 2021 occorrerà presentare la domanda telematicamente.

Per farlo bisognerà collegarsi al sito ufficiale dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, accedendo con lo Spid o con la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d'Identità elettronica: dopo aver validato i propri dati anagrafici, è possibile proseguire nella compilazione della domanda e all'invio della stessa. E' bene sottolineare che per poter partecipare al concorso Inps bisogna essere in possesso di un indirizzo pec.

Una volta compilata la domanda, bisognerà stampare l'autorizzazione, firmarla, scansionarla e allegarla alla domanda stessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido i cui estremi vanno indicati nella domanda di partecipazione.

Le prove selettive, due scritte e una orale

Come indicato nel bando, il concorso Inps in scadenza il prossimo 2 novembre (alle ore 16) prevede due prove scritte e una orale.

La prima prova scritta verte su materie quali bilancio e contabilità pubblica, diritto amministrativo, diritto del lavoro e legislazione sociale, mentre la seconda si baserà sempre su quesiti a risposta multipla su materie quali scienze delle finanze, diritto civile, economia politica, economia del lavoro e diritto penale. Coloro che avranno ottenuto almeno 21/30 in entrambe le prove scritte accederanno alla prova orale che verterà sulle stesse materie già affrontate ai quali bisogna aggiungere l'informatica e l'inglese.

Qualora dovessero pervenire più di 25000 domande, il concorso inserirà una prova preselettiva basata sempre su quesiti a risposta multipla su argomenti come logica, lingua inglese, cultura generale, informatica.