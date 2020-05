La cantante inglese Adele Laurie Blue Adkins, nota al grande pubblico come Adele, torna, dopo un lungo periodo di silenzio, a scrivere sui social media. Su Instagram il 5 maggio, in occasione del suo 32^ compleanno, Adele ha pubblicato un post per i suoi follower e una sua recente foto. Le reazioni da parte dei suoi fan non si sono fatte attendere e sono state diverse. Alcuni follower della cantante hanno scritto di essere molto preoccupati per lo stato di salute di salute dell'artista.

I fan di Adele hanno scritto di trovarla molto dimagrita

Alcuni follower ritengono che il suo dimagrimento possa essere la triste conseguenza di una depressione, qualcun altro ha scritto di preferirla con 30 chili di più. Ma sono arrivati anche molti complimenti da parte del suo pubblico. Alcuni fan hanno scritto sui social che Adele magra è ‘bellissima’. Altri hanno notato in Adele ora, una certa somiglianza con la cantautrice americana, Katy Perry.

Secondo quanto scrive il quotidiano britannico Daily Mail, Adele si è affidata alla dieta Sirt, ideata dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten.

Adele si è mostrata su Instagram [VIDEO] in una forma smagliante con un abito nero corto, collo alto e maniche lunghe. La cantante rivela di aver seguito la dieta Sirt e di aver praticato molto esercizio fisico, soprattutto il pilates. La cantante si è affidata, sempre sotto il controllo dei medici, alla dieta Sirt. Questa dieta agisce stimolando le sirtuine, le cosiddette proteine Sir2, una classe di proteine ad attività enzimatica.

Le Sir2 agiscono sul nostro metabolismo e permettono di bruciare i grassi in eccesso. Una curiosità della dieta Sirt, è che queste proteine si trovano in cibi piuttosto sfiziosi come il cioccolato, il vino rosso, l’olio extravergine di oliva e il peperoncino.

La dieta per Adele è stato un modo per reagire alla fine del suo matrimonio

Secondo alcuni giornali la ragione della dieta di Adele è stata la rottura del suo matrimonio.

Negli ultimi mesi la cantante si è separata dal marito Simon Konecki, co-fondatore di Life Water, un brand inglese di bottiglie di acqua, dopo anni. La coppia ha anche avuto un figlio.

Il dimagrimento di Adele è avvenuto a più riprese. In quest'ultima fase pare che Adele abbia perso 19 chili. In precedenza la cantante ne aveva già persi una decina. Secondo quanto scrive Cnn, emerge una curiosità sul passato di Adele. Durante il debutto del suo primo album ‘19’, la cantante era stata molto criticata per il suo peso. Anche il famoso stilista Karl Lagerfeld nel 2012 le chiese scusa dopo averla definita un pò grassa.

La cantante ha sempre risposto alle critiche dicendo di non voler apparire magra come una modella.

Adele in passato aveva sempre riferito di sentirsi orgogliosa dei suoi chili di troppo

Ma Adele ora, con 30 chili in meno, risponde ai suoi fans e cerca di tranquillizzarli per le sue condizioni di salute. Li ringrazia per il loro interesse nei suoi confronti. L’artista invita inoltre tutti a continuare a proteggersi e a stare particolarmente attenti, in questi giorni difficili di emergenza per il coronavirus. Adele coglie l’occasione di questo post sul social media, anche per ringraziare tutti coloro che stanno combattendo in prima linea contro il Covid-19, rischiando in prima persona la propria vita.

Nel suo messaggio Adele li definisce ‘i nostri Angeli’. L'artista nel corso della sua carriera ha venduto milioni di dischi, ha riempito durante i suoi concerti, gli stadi di tutto il mondo con migliaia di persone e per ben 15 volte è stata premiata con il prestigioso Premio Grammy, l’equivalente del Premio Oscar nel cinema.