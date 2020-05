L'attrice che interpreta Ludovica nel Paradiso delle signore, Giulia Arena, ha rilasciato un'intervista al sito TV Serial in cui ha parlato di molte questioni. In primo luogo ha spiegato cosa ha imparato durante questo periodo di lockdown. Successivamente, ha affrontato temi più pertinenti alla soap opera ed ha rivelato come vorrebbe vedere il suo personaggio.

Inoltre, ci ha tenuto a mandare un messaggio di supporto a tutti i telespettatori della soap opera. L'attrice si augura di poter tornare presto al suo lavoro in modo da tenere compagnia al pubblico nono solo attraverso le repliche della fiction, ma anche con nuovi episodi.

Giulia Arena spiega come vorrebbe vedere Ludovica

Finita la campagna #iorestoacasa, è cominciata quella #ilparadisoriparte. La prima intervista è stata fatta Giulia Arena, la quale ha raccontato particolari interessanti in merito a Ludovica del Paradiso delle signore. L'attrice ha rivelato che, se avesse carta bianca in merito alla sceneggiatura, gradirebbe vedere una Ludovica completamente illegale. Lei è sempre stata una ragazza abbiente e senza troppo senso morale. La Brancia non si è mai fatta troppi problemi ad infrangere l'etica sociale.

Proprio per questo motivo, l'artista ha detto: "Mi piacerebbe vederla in qualche giro losco". La fanciulla non ha dato ulteriori specifiche in merito, ma ci ha tenuto a ribadire che vorrebbe che il suo personaggio si spingesse oltre ogni limite.

Cosa ha imparato l'Arena in questo periodo

In seguito, la protagonista dell'intervista ha parlato anche di questo difficile periodo ed ha detto di augurarsi presto di tornare alla normalità.

Nel caso specifico, ha spiegato di aver appreso molte nozioni di vita importanti da questo periodo. In primo luogo ha apprezzato moltissimo l'importanza di avere accanto persone che ci vogliono bene e a cui teniamo. La seconda lezione che ha imparato, invece, riguarda l'importanza di avere tempo da dedicare alle nostre passioni. L'attrice ha detto: "Io ho ripreso a pitturare, che è una cosa per la quale non trovavo mai il tempo".

La fanciulla, poi, ha spiegato anche quale sia la cosa che ha apprezzato maggiormente delle ultime puntate del Paradiso delle signore.

Alcuni progetti lavorativi dell'attrice

Giulia ha palesato il suo essere di parte, pertanto, ciò che ha apprezzato di più riguarda sicuramente tutto quello che è venuto fuori in merito alla gravidanza di Ludovica. Cambiando argomento, invece, l'Arena ha detto che a causa dell'emergenza sanitaria è stata costretta a fermare anche altri progetti che aveva, che esulano dal suo lavoro nella soap opera RAI. Ad aprile, infatti, sarebbe dovuta partire per un viaggio pazzesco su di un'isola della Spagna che, purtroppo, ha dovuto annullare.