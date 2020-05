Potrebbero esserci belle novità in vista per una delle coppie più amate: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono di nuovo al centro del Gossip per un'indiscrezione che stanno portando avanti i loro tanti fan. Sono in molti, infatti, a sospettare che l'influencer possa essere in dolce attesa: un pancino pronunciato in alcuni video e altri piccoli indizi sui social farebbero pensare alla possibilità di un bebè in arrivo per i "Damellis".

Ipotesi dolce attesa per Giulia De Lellis

È da qualche giorno che sul web si rincorre la voce su una presunta dolce attesa di Giulia De Lellis: sono bastate alcune Stories che la ragazza ha pubblicato su Instagram di recente, a far scatenare la fantasia di quei fan che oggi si dicono convinti del fatto che presto potrebbe diventare mamma.

Un video nel quale l'influencer si accarezza un pancino apparentemente pronunciato e le foto ad alcuni orsetti rosa che sono comparse il 20 maggio scorso sull'account della giovane per qualcuno sono indizi a favore di una possibile gravidanza.

Ovviamente la 24enne romana non si è ancora esposta per confermare o smentire il gossip che la vorrebbe prossima a dare alla luce un bambino, un desiderio che non ha mai nascosto di avere sin da piccola. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, palesa il suo forte istinto materno trascorrendo giornate intere con le due figlie di sua sorella: le nipotine Penelope e Matilde.

Stesso anello per Giulia De Lellis e Andrea dopo il ritorno di fiamma

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla possibile gravidanza di Giulia De Lellis, in queste ore i fan stanno gioendo per un altro motivo.

Come hanno fatto notare i più attenti su Twitter, infatti, di recente l'influencer e il fidanzato Andrea Damante hanno sfoggiato al dito un anello identico.

Sapendo che ieri, 20 maggio, la coppia ha festeggiato il suo quarto anniversario (era il 2016 quando il dj scelse la romana negli studi di Uomini e Donne dopo mesi di conoscenza davanti alle telecamere), è molto probabile che il gioiello che indossano sia una fedina che simboleggia il loro ritrovato grande amore.

I "Damellis" di recente hanno infatti deciso di darsi l'ennesima possibilità: messe da parte le relazioni con Andrea Iannone e Claudia Coppola, i due giovani sono tornati insieme ed oggi appaiono più felici ed affiatati che mai.

Amore e lavoro a gonfie vele per Giulia De Lellis

Le tante notizie che circolano ogni giorno sulla bella De Lellis non fanno che confermare il periodo d'oro che sta vivendo: nel privato, per esempio, la ragazza ha ritrovato il sorriso accanto al suo storico compagno, Andrea Damante e con lui oggi convive a Milano.

La coppia, però, prima ha trascorso due mesi in quarantena a Pomezia in compagnia della famiglia di lei e proprio ieri ha festeggiato il quarto anniversario, con sorprese e dediche social che hanno fatto sognare i fan.

Anche dal punto di vista professionale, però, per Giulia non va affatto male: come è possibile vedere dalle Stories che ha pubblicato in queste ore su Instagram, la giovane è tornata sul set dopo un lungo periodo di pausa per prestare l'immagine a una nuova collezione di costumi da bagno di un noto marchio di biancheria intima.

Tra i tanti progetti ai quali la romana ha detto di aver lavorato anche quando era in isolamento potrebbe esserci anche quello della scrittura di un secondo libro: dopo il successo di "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza", sono in moltissimi a chiedere alla 24enne di riprendere in mano carta e penna per dare un seguito alla storia che ha raccontato, magari inserendo i dettagli del ritorno di fiamma con il "Dama" di questo periodo.