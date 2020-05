Risale a poco più di 24 ore fa la diffusione del rumors sul possibile anticipo della versione Vip di Temptation Island a giugno. Secondo Tvblog i dirigenti Mediaset starebbero pensando di proporre al pubblico prima l'edizione del reality dedicata ai personaggi famosi e poi quella sugli amori tra persone comuni. A mettersi alla prova nel format sui sentimenti potrebbero essere Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari e opinionista di alcuni programmi di Barbara D'Urso) e Ambra Lombardo, coppia nata durante una recente annata del Grande Fratello.

Prime indiscrezioni su Temptation Island Vip

La nuova edizione di Temptation Island Vip dovrebbe andare in onda tra giugno e luglio prossimo: l'indiscrezione di pochi giorni fa, infatti, è che Mediaset avrebbe deciso di anticipare la versione del reality con i personaggi famosi, posticipando quella Nip ai mesi successivi.

Secondo quello che riporta il blog Vicolo delle News, gli addetti ai lavori starebbero già cominciando ad arruolare le coppie e i single per il cast del format che dovrebbe debuttare tra circa un mese su Canale 5.

I primi Vip che sono stati accostati al programma sulle tentazioni d'amore sono due ex concorrenti del Grande Fratello di Barbara D'Urso: Kikò Nalli e Ambra Lombardo. In base alle indiscrezioni che impazzano in rete in queste ore, pare che la professoressa e il compagno parrucchiere sarebbero disposti a testare il loro amore a T.I. dopo mesi trascorsi a litigare sia in privato che sui social network.

Kikò e Ambra: dal GF forse a Temptation Island

La storia d'amore tra Kikò e Ambra è nata nella casa del Grande Fratello un anno e mezzo fa circa: entrambi facevano parte del cast del reality condotto da Barbara D'Urso (ovvero quello della versione Nip) e, dopo poche settimane di convivenza, si sono riscoperti innamorati più che mai.

Quando le telecamere del format Mediaset si sono spente, però, per Nalli e la Lombardo sono iniziati i problemi: sono tante, infatti, le discussioni che hanno tenuto lontani i due in questi mesi, soprattutto su un presunto disinteresse di lei nel portare avanti la relazione. La siciliana, inoltre, è stata tirata in ballo in vari Gossip su possibili conoscenze con altre persone ma, almeno fino ad oggi, il suo fidanzamento con l'ex marito di Tina Cipollari ha resistito a tutte le chiacchiere.

Ultimi aggiornamenti sulle nuove edizioni di Temptation Island

Se Ambra e Kikò parteciperanno davvero a Temptation Island Vip lo si saprà tra non molto: stando alla notizia che ha diffuso il blog Tvblog di recente, la nuova edizione di questa particolare versione del reality dovrebbe tornare su Canale 5 a breve.

Contrariamente a quello che è successo negli anni scorsi, pare che saranno prima le coppie formate da personaggi famosi a mettersi in gioco nel "viaggio nei sentimenti" che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe essere raccontato ancora una volta da Alessia Marcuzzi.

Il format Mediaset, dunque, è stato confermato nel palinsesto estivo e, per ora, è collocato nella prima serata del giovedì, con le nuove puntate che dovrebbero far compagnia ai telespettatori tra giugno e luglio.

La versione Nip di T.I., invece, sarebbe stata rimandata a settembre (quando solitamente veniva trasmessa la Vip) pare per evitare di creare una competizione in termini d'ascolto tra questo programma e la quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Ancora non si sa, però, in cosa consisterà il meccanismo: sapendo che in Italia sono ancora vigenti le ferree regole sul distanziamento sociale, non è ben chiaro se queste varranno anche per il cast di Temptation Island oppure se tutti i protagonisti saranno liberi di comportarsi come vorranno dopo essere stati due settimane in quarantena.