Nella puntata di lunedì 25 maggio 2020 di Vieni da me, programma televisivo pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1, è stata ospite Arisa. Durante la lunga intervista con la padrona di casa, la cantante ha raccontato alcuni interessanti retroscena della sua carriera lavorativa prima di raggiungere il successo al Festival di Sanremo 2009 con il brano 'Sincerità'. L'artista lucana, infatti, ha lavorato come estetista e parrucchiera, ma senza mai rinunciare alla sua grande passione viscerale per la musica.

Arisa racconta della sua carriera prima di diventare famosa

La vita di Rosalba Pippa, in arte Arisa non è stata soltanto piena successi ma anche di diverse difficoltà.

Nel salotto di Vieni da me, la cantante ha infatti raccontato un aneddoto non proprio positivo riguardo agli esordi della sua carriera artistica: "Una volta dovevo andare a fare il provino di Amici. Presero Antonino Spadaccino e una ragazza di Napoli che si chiamava Maddalena". Nonostante la bocciatura ad Amici di Maria De Filippi, l'artista lucana non si è mai data per vinta ed è approdata su celebre palco dell'Ariston presentando il brano 'Sincerità'. Un brano di successo che racconta una vecchia storia d'amore vissuta in prima persona dalla cantante, in cui la sincerità rappresentava una base solida e indispensabile del rapporto. Proprio su quest’argomento, l'artista potentina ci ha tenuto a fare una piccola riflessione: "La sincerità fa sì che ci sia una selezione naturale: tutte le volte che sono stata sincera, c'è stato chi ha capito e chi non ha capito.

Chi ha capito è rimasto". Insomma, Arisa è una donna autentica e questo l'ha portata a vivere in maniera molto serena e tranquilla i rapporti con le altre persone, pur ammettendo di aver sofferto qualche volta per amore.

Chi è Lorenzo Zambelli, compagno di Arisa

Lorenzo Zambelli è un imprenditore di successo originario del Friuli Venezia Giulia.

Da diversi anni è legato sentimentalmente alla cantante Rosalba Pippa, in arte Arisa, con la quale ha un rapporto di grande stima e rispetto reciproco nonostante i continui alti e bassi. Infatti, i due si erano lasciati per un certo periodo a causa di diverse incomprensioni. Nonostante ciò, Lorenzo e Arisa hanno deciso di tornare insieme poiché il sentimento che li legava è sempre rimasto intatto.

Insomma, il rapporto sembra ancora piuttosto solido e potrebbe essere un buon motivo per la coppia per convolare presto a nozze e formare una famiglia. A quanto pare, però i due innamorati non si sono ancora sbilanciati a riguardo poiché hanno scelto di mantenere sempre un certo riserbo sulla loro sfera privata e personale.