Una ex protagonista della quarta edizione del GF Vip continua a farsi sentire, nonostante il reality sia terminato già da un mese. Adriana Volpe nelle scorse ore ha catturato l’attenzione dei suoi fan, facendo una diretta Instagram per festeggiare il traguardo dei 400mila follower raggiunti. Durante la lunga chiacchierata social con coloro che l’hanno sostenuta quando si trovava nella casa più spiata d’Italia, la conduttrice si è imbattuta in un ragazzo che ha approfittato dell’occasione per parlare della sua vita.

Un certo Nicholas si è lamentato del fatto di essere rimasto senza lavoro in America a causa del'emergenza sanitaria. Le parole pronunciate dal giovane non sono piaciute affatto all’ex gieffina, che si è mostrata infastidita e ha sottolineato senza mezzi termini: “Non mi sembra questo il momento “.

Adriana Volpe festeggia il traguardo dei 400mila follower su Instagram con i fan

Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio 2020, una ex concorrente del GF Vip 4 ha fatto un gesto sui social che non è passato di certo inosservato.

Adriana Volpe, attraverso una diretta Instagram ha festeggiato il traguardo dei 400mila follower. L’ex gieffina, infatti, ha pensato di fare un regalo a tutte le pagine dedicate a lei e nate durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Per la precisione, la nota conduttrice si è collegata con coloro che l’hanno sostenuta. Ad un certo punto però la moglie di Roberto Parli ha fatto i conti con una pagina dedicata a New York, gestita da un seguace particolare.

A farsi sentire è stato un ragazzo siciliano chiamato Nicholas, che vive nella Grande Mela dal 2016. L’utente in questione ha fatto sapere alla Volpe di aver girato il mondo, prima di fare il sommelier in America. Successivamente Nicholas si è rivolto all'ex gieffina affermando: “Volevo parlarti anche della situazione qui, come sta affrontato il virus il governo. Io sono in disoccupazione”. Il ragazzo ha continuato a sfogarsi visto che dopo aver fatto notare le differenze riguardo al modo di gestire l’epidemia a New York e in Italia, ha rivelato di essersi messo in contatto con la Rai per smentire delle notizie non vere.

La moglie di Roberto Parli furiosa sui social

Adriana Volpe ha fatto capire di pensarla in maniera diversa di Nicholas, alla seguente maniera: “Su alcune cose si è allineati con l’Europa, con altre no. Però io non sfrutterei questo momento”. L’ex gieffina che è stata considerata la vincitrice morale del reality condotto da Alfonso Signorini ha continuato a mostrare il suo disaccordo nei confronti delle affermazioni fatte dal suo fan, dicendogli che la sua diretta non era basata sulla cronaca. Infine la 46enne ha scelto di chiudere la conversazione con il ragazzo, sottolineandogli che il suo interesse è quello di dare alle persone la possibilità di conoscerla.

Nonostante Nicholas abbia tentato di parlare di altro, la Volpe è rimasta irremovibile sulla decisione presa e ha poi chiamato le pagine intenzionate a scambiare qualche chiacchiera con lei.