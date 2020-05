Continua senza sosta l'appuntamento quotidiano con 'Una vita' (titolo originale Acacias 38), la nota telenovela spagnola con protagonisti Sandra Marchena, Alba Brunet, Alba Gutierrez e Marc Parejo, in questo ultimo periodo in onda anche la domenica pomeriggio.

Gli spoiler relativi all'episodio che verrà trasmesso domenica 17 maggio ruotano principalmente attorno al duro scontro fra il Martinez ed Eduardo Torralba, il nuovo marito di Lucia. Telmo, al quale l'ex perpetua Ursula ha nascosto per tanti anni la nuova vita della Alvarado, sospetta di essere il padre di Mateo, il bambino che tutti pensano siano nato dal matrimonio fra Lucia ed Eduardo.

E' proprio la rissa fra il Torralba e l'ex religioso il principale colpo di scena della puntata del 17 maggio che intratterrà i fan della seguitissima soap opera.

'Una Vita' va in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Il Martinez affronta la Alvarado per capire se Mateo è suo figlio

Il Martinez, non riuscendo più a trascorrere le sue giornate con il sospetto che il piccolo Mateo possa essere suo figlio, fa di tutto per scoprire tutta la verità. Inizialmente Telmo parla con la Dicenta nella speranza di poter carpire all'ex perpetua informazioni importanti, ma il tentativo è vano, in quanto la donna ha una sua strategia e per il momento sembra non volere impedimenti.

A questo punto, il Martinez, spinto dal forte desiderio di scoprire una volta per tutte chi sia il vero padre di Mateo, decide di incontrare l'ex amata per affrontare direttamente con lei la questione.

Durante il confronto Lucia sembra essere infastidita dalle domande di Telmo e si rifiuta di affrontare l'argomento facendo di tutto per sviare il discorso. Ma l'uomo diventa sempre più soffocante anche a livello fisico.

Telmo ed Eduardo si scontrano duramente

Il Torralba osserva la scena in lontananza per controllare Lucia, ma, nel momento in cui vede che l'amata è particolarmente infastidita dall'ex religioso, decide di intervenire allo scopo di fare capire al Martinez che non deve più dare fastidio a sua moglie.

A questo punto lo scontro fra i due è inevitabile e addirittura vengono alle mani davanti a tutto il vicinato.

Telmo è talmente disperato che la Alvarado, provando tanta pena per lui, decide di assecondarlo dicendogli quello che lui tanto desidera. La donna fa un cenno di assenso con il capo facendo in tal modo capire all'ex amato che Mateo è davvero suo figlio, come lui pensa.

Il Torralba osserva la moglie per intercettare i suoi sentimenti, ma, per il momento, la loro unione rimane salda, grazie anche alla presenza di Ursula che farà di tutto per salvare il loro matrimonio.