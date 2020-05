Come già noto dal mese di febbraio 2020, la produzione de Il Segreto (El secreto de Puente Viejo), dopo 9 anni di messa in onda, ha cancellato la soap opera per dare spazio a nuovi progetti. L'ultima puntata della soap è andata in onda in Spagna mercoledì 20 maggio 2020 su Antena 3. In Italia con molta probabilità il finale de Il Segreto sarà trasmesso a fine dicembre 2020, inizio gennaio 2021. Nell'ultima puntata potremo assistere non solo alla conclusione di tutte le storyline, ma anche alla rievocazione di molti dei vecchi personaggi (Pepa, Tristan, Maria, Gonzalo, Soledad, Juan) che negli anni hanno contribuito al grande successo della telenovela.

Uno dei protagonisti principali, Francisca Montenegro, perderà la vita durante un attentato, mentre Andolfo e Marta saranno liberi di amarsi senza interferenze esterne.

Il segreto: la morte di Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa

Nell'ultima puntata Don Filiberto, a causa dei numerosi soprusi subiti da donna Francisca (Maria Bouzas), deciderà di distruggere Puente Viejo, innescando una bomba. Nella deflagrazione morirà sul colpo Raimundo (Ramon Ibarra) ed in seguito anche donna Francisca, alla quale ritorneranno in mente tutti i personaggi della soap. Nella puntata si potranno rivedere, grazie al flash back della Montenegro: Pepa e Tristan, Soledad e Juan, Gonzalo, Bosco e tanti altri. Anche lo stesso Don Filiberto morirà a causa della bomba.

Un altro personaggio tanto amato dai fan de Il Segreto avrà un triste epilogo: Emilia Ulloa. Infatti la donna confesserà alla nuora Marcela di avere una malattia terminale. Inoltre le dirà di essere tornata nel paesino natio per morire in pace. La Ulloa pregherà la nuora di non raccontare a nessuno del suo stato di salute, in quanto è partita da Cuba proprio per non far preoccupare le sue due figlie e il marito Alfonso, ignari del suo male.

Sarà una delle scene più commoventi dell'ultima puntata.

Il segreto: il trionfo dell'amore

Rosa sarà costretta dalla famiglia a trasferirsi in Austria per curarsi in un sanatorio. La giovane, prima di partire darà l'ennesimo segno di squilibrio, minacciando con un coltello la sorella minore Carolina, solo l'intervento della madre Begona eviterà il peggio.

Infatti la donna con le sue parole convincerà la figlia a seguirla in Austria dove entrambe potranno curarsi. Finalmente Rosa e Adolfo potranno vivere la loro storia d'amore senza impedimenti. Mentre Matias e Marcella, dopo aver concluso definitivamente le loro rispettive relazioni extra-coniugali, decideranno di provare a far funzionare il loro matrimonio. Infatti tra i due si riaccenderà il fuoco della passione. Un'altra coppia che avrà il suo lieto fine sarà quella di Onesimo e la domestica Antonita. I due si sposeranno e si trasferiranno a La Habana dove lui lavorerà come contabile delle miniere di donna Isabel. Anche i giovanissimi Pablo e Carolina potranno vivere il loro amore senza ostacoli.