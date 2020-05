Tra pochi giorni in Spagna, andrà in onda l'ultima puntata de Il Segreto, che concluderà definitivamente le vicende di Francisca, Emilia e di tutti i personaggi di Puente Viejo. Tra le vicende che appassioneranno i fan nel corso del finale di stagione, quella legata al destino di Emilia Ulloa, la quale farà ritorno a Puente Viejo per stare vicino al padre Raimundo. Da quanto emerge dalle anticipazioni spagnole, la donna rimarrà gravemente ferita a seguito di una rissa avvenuta nel corso di un comizio del sindaco e le sue condizioni desteranno la preoccupazione dei suoi familiari.

Il segreto, spoiler: Emilia torna a Puente Viejo per stare vicino a Raimundo

Grandi novità attendono i fan de Il segreto nel corso dei prossimi mesi dove le vicende ambientate a Puente Viejo volgeranno al termine. Con grande rammarico dei telespettatori, dopo ben nove anni di programmazione, la soap tv chiuderà i battenti. Tra le vicende che continueranno ad appassionare i i fan sino all'ultimo vi sarà quella legata al destino di Emilia. Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si verrà a sapere che la Ulloa avrà lasciato Cuba e avrà fatto ritorno a Puente Viejo, ufficialmente per stare vicino al padre Raimundo, in stato vegetativo.

Emilia ferita gravemente rischia la vita nelle prossime puntate de Il segreto

Dal dialogo che Emilia avrà con Marcela, si capirà che la donna avrà abbandonato Cuba dopo aver scoperto di essere malata terminale. Per non creare inutili sofferenze ad Alfonso e ai figli, avrà quindi deciso di tornare a Puente Viejo, cogliendo l'occasione per stare accanto al padre.

Giunta in paese, Emilia verrà a conoscenza del tradimento di Matias con Alicia e dei consueguenti problemi coniugali del figlio. La donna inoltre, si ritroverà coinvolta, suo malgrado, in una rissa cittadina scatenata da alcuni uomini durante un discorso del sindaco Alicia. La Ulloa rimarrà ferita gravemente, tanto che si temerà per la sua vita.

Mentre i familiari la soccorreranno, il medico non darà molte speranze su una sua eventuale ripresa. La donna potrebbe non tornare più quella di prima, proprio come è accaduto a Raimundo.

Anticipazioni Il segreto: Emilia lotta per sopravvivere, Raimundo migliora

Tornata per accudire il padre Raimundo, vittima delle atrocità di donna Eulalia, Emilia dovrà invece lottare per la sua stessa vita. Nel frattempo, gli spoiler provenienti dalla Spagna, svelano che Raimundo avrà avuto dei miglioramenti, riuscendo a pronunciare alcune parole alla moglie Francisca. Quest'ultima intanto, sarà a capo della setta antirepubblicana degli Arcangeli, di cui farà parte anche Tomas, il figlio di Isabel. La dark lady tornerà dunque, ancor più cattiva e vendicativa che mai, arrivando persino ordinare l'incendio della chiesa del paesino iberico.