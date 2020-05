Le prossime puntate della soap iberica Una Vita terranno col fiato sospeso i telespettatori italiani. Felipe farà di tutto pur d'isolare dagli abitanti del quartiere il suo ex amico Ramon, riuscendoci con successo. D'altra parte, il ritorno di Telmo risveglierà in Lucia l'amore mai assopito nei confronti del vecchio parroco. Di seguito i dettagli.

È guerra aperta tra Felipe e Ramon

Le puntate che andranno in onda dall'11 al 15 maggio vedranno come protagonisti Ramon Palacios e Felipe Alvarez-Hermoso.

Il vedovo della moglie Trini Crespo, dopo aver trascorso due lustri in carcere, verrà scarcerato grazie all'aiuto del figlio Antonito, il quale con il denaro ottenuto dalla compravendita è riuscito a contattare dei validi avvocati in grado di far rilasciare l'amato padre. Un Felipe disperato, tuttavia, tenterà a più riprese di umiliare il Palacios davanti ai vicini e solo l'intercessione di Liberto sarà utile per frenare una delle tante discussioni. Anche Donna Susana crederà alla colpevolezza di Ramon e arriverà addirittura a convincere le sue amiche a non comperare nella bottega di Lolita, la quale comincerà ad avere problemi economici legati alla sua attività Sueno de Cabrahigo per la mancanza di clienti.

Antonito, di conseguenza, cercherà in ogni modo di esortare il padre a difendersi dalle accuse e dagli attacchi subiti, ma senza alcun risultato.

Dopo il ritorno nel quartiere di Telmo, una affranta Lucia Alvarado prenderà sempre più le distanze dal suo ex fidanzato, anche se nel corso di una conversazione con l'istitutrice Ursula Dicenta rivelerà di non aver mai smesso di amare il Martinez. La ragazza, inoltre, eviterà qualsiasi contatto con Telmo per timore di eventuali ripercussioni da parte di Eduardo.

Bellita e Jose Miguel alle prese col fantasma di Celia

Anche la coppia formata da Samuel Alday e Genoveva diverrà sempre più protagonista della soap iberica. Nelle attuali puntate italiane la moglie di Samuel faticherà a instaurare un buon rapporto con le vicine e questo farà sì che Samuel organizzi una merenda con gli abitanti del quartiere, in cui racconterà e chiederà loro non solo come ha conosciuto e come è nato il suo amore per la moglie, ma anche di portarle rispetto.

Genoveva inoltre, nel corso delle prossime puntate, troverà finalmente un modo per entrare nelle grazie di Susana e Rosina.

D'altra parte i coniugi Bellita e Jose Miguel scopriranno che all'interno dell'appartamento in cui risiedono è avvenuto il presunto delitto della moglie di Felipe, Celia Verdejo. I simpatici personaggi, spaventati dalla vicenda, dormiranno così all'interno di un hotel per una notte e penseranno di conseguenza di vendere la loro dimora. Tornati momentaneamente a casa, affideranno le loro preghiere alla Vergine dei Miracoli, anche se la Del Campo comincerà a vedere il fantasma di Celia in ogni angolo delle stanze.