Da quanto emerso dalle parole di TV Blog, Antonella Clerici potrebbe tornare presto in onda con un programma del tutto nuovo. Probabilmente verrà trasmesso su Rai 1 durante l'ora di pranzo andando a sostituire La Prova del Cuoco. Non c'è ancora certezza assoluta sul nome della trasmissione, ma dalle prime indiscrezioni sembra che prenderà il nome de La Casa nel Bosco.

Pare che Antonella stia partecipando attivamente alle trattative per il programma e che tenga particolarmente a questo progetto. Si pensa che l'argomento principale non ruoterà solo attorno alla cucina, ma che verranno affrontati anche dei temi legati all'interesse pubblico.

La Casa nel Bosco: il nome è ispirato alla casa di Antonella Clerici

Ci sono ancora molti dubbi sul titolo della trasmissione, ma il più gettonato sembra essere La Casa nel Bosco. Esso deriverebbe dall'ambientazione delle riprese: la casa di Antonella Clerici immersa in un bosco del Piemonte. Se si deciderà per il lancio del programma, probabilmente, non si parlerà solo di cucina, ma verranno affrontati diversi argomenti, soprattutto legati all'attualità. L'obiettivo potrebbe essere quello di dare vita a un clima familiare e basato sull'amicizia. Potrebbe essere una sorta di ritorno alle origini per la Clerici perché la sua carriera ha avuto inizio proprio dal giornalismo.

La conferma delle prime trattative per la produzione de La Casa nel Bosco giunge dalla stessa Antonella Clerici.

Infatti, durante una puntata di Domenica In, ha dichiarato di essere pronta a tornare in tv e che presto il pubblico potrebbe vederla alla conduzione di un nuovo show. Non si hanno notizie certe sulla data della messa in onda, ma si pensa che la trasmissione potrebbe occupare i palinsesti di Rai 1, durante l'ora di pranzo, dal lunedì al venerdì.

Elisa Isoardi: 'Da Antonella ho imparato tanto'

Negli ultimi giorni, ci sono state parecchie riunioni tra la Rai e la Stand by me. Quest'ultima dovrebbe gestire la produzione de La Casa nel Bosco. Pare che stiano cercando di abbassare i costi il più possibile, ma che al momento non ci siano contrasti.

Si pensa che il programma andrà a sostituire La Prova del Cuoco. Per ora, Elisa Isoardi, attuale conduttrice della trasmissione, ha dichiarato, in un'intervista per Superguida Tv, di non sapere nulla sulla nuova programmazione. È consapevole dello sconvolgimento dei palinsesti televisivi dovuto all'attuale emergenza sanitaria e si aspetta dei cambiamenti. Afferma anche di non essere assolutamente ostile ad Antonella Clerici: "Io cerco di fare il mio mestiere e da Antonella ho imparato tanto". È felice di essere accostata a lei perchè l'ammira e non sente la competizione o sentimenti di gelosia.

Inoltre, secondo Blogo, la Isoardi parteciperà, durante la prossima stagione televisiva, al noto show Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.