L'Allieva 3 e Doc-Nelle tue mani sono tra le fiction al centro dei pensieri prioritari di Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction. In un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Andreatta ha fatto il punto delle serie televisive che si vedranno in autunno in Italia, compatibilmente con le possibilità di riprendere a breve i set. In autunno l'intenzione è quella di ripartire con uno dei grandi successi di questa edizione: Doc-Nelle tue mani con grande protagonista Luca Argentero. Il progetto si è dovuto fermare per l'emergenza sanitaria in Italia. Appena possibile si tornerà sul set per girare le scene che mancano per il finale di stagione.

I nuovi quattro episodi devono essere ultimati ma sono quasi pronti e in autunno dovrebbero andare in onda regolarmente. Si cercherà di completare il prima possibile anche L'Allieva 3 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

L'Allieva 3 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale tra i titoli più attesi per l'autunno

La terza stagione de "L'allieva", altro grande successo delle reti Rai - anche nelle repliche della seconda serie in onda ogni domenica sera su Rai 1 - deve ancora essere completata. Avrebbe dovuto andare in onda questa terza serie, già in queste settimane, ma appena sarà possibile si tornerà sul set per terminare le riprese della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Rimane uno dei titoli più attesi dal pubblico. Non mancherà poi anche la seconda stagione di "Nero a metà" con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Grande successo nella prima serie.

Tra le novità ci sarà "Il commissario Ricciardi", new entry con Lino Guanciale che sarà davvero il protagonista indiscusso della prossima stagione tv, visto che apparirà in questa fiction, in Sopravvissuti e anche nell'Allieva 3.

Il Commissario Ricciardi è tratta da una saga molto amata scritta da Maurizio De Giovanni.

Tra le novità c'è anche "Io ti cercherò" una fiction diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Sarà un racconto molto intenso che narra la storia complicata di un ex poliziotto, interpretato da Alessandro Gassman, che è alle prese con l'apparente suicidio di suo figlio.

Ci saranno anche due film tv: uno dedicato alla scienziata Rita Levi Montalcini e "Mare Fuori" girato in un carcere minorile

Non ci saranno solo fiction però sugli schermi Rai. Andreatta ha preannunciato anche due film per la tv molto attesi. Ci sarà un film particolare dedicato a Rita Levi Montalcini. Elena Sofia Ricci (che ora è tra i protagonisti di Vivi e Lascia Vivere) interpreterà nel nuovo sceneggiato Rita Levi Montalcini. Eleonora Andreatta ha spiegato che non sarà una biografia della scienziata ma si racconterà un momento molto particolare della sua vita.

E infine ci sarà "Mare Fuori", film tv ambientato in un carcere minorile: si racconteranno le vicende di due ragazzi.