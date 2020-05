Madri in lotta nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni degli episodi americani in onda su Canale 5 prossimamente raccontano che Hope e Steffy affileranno gli artigli dopo la scoperta dello scambio di culle. Beth è viva e altri non è che Phoebe. Se la Logan Jr sarà al settimo cielo per aver ritrovato la figlia creduta morta, per la Forrester si apriranno le strade dell'incubo, visto che dovrà lasciare Phoebe.

Hope capirà il dolore della sua rivale in amore e le consentirà, almeno in un primo momento, di far visita a Beth in qualsiasi momento lo desideri.

Le cose però, non andranno proprio in questo modo. Nel frattempo, Thomas e Zoe si avvicineranno, dopo che la figlia di Reese scoprirà un retroscena spinoso su Liam.

Beautiful, trame nuove puntate: la furia di Brooke

Nei prossimi episodi della soap opera in onda su Canale 5, Katie si riprenderà dall'operazione che le ha salvato la vita e vorrà conoscere l'identità del suo benefattore misterioso. Ancora non sa che si tratta di Flo. Al contrario, Brooke scoprirà tutto e, nonostante sia felice che Katie sia sopravvissuta, non crederà minimamente alla buona fede della giovane Fulton.

Non sarà l'unica delusione per Brooke che, come rendono noto gli spoiler di Beautiful, si infurierà con Ridge, reo di aver assunto di nuovo Thomas alla Forrester Creations. Shauna, approfittando della crisi tra i due, si avvicinerà allo stilista, affranto per l'atteggiamento ostile della moglie.

Un nuovo pericoloso connubio

Nelle prossime puntate di Beautiful, Zoe Buckingham tornerà a Los Angeles dopo aver raggiunto suo padre Reese, arrestato a Londra per la falsa adozione di Phoebe e il relativo scambio di culle.

Thomas farà la conoscenza della modella, rimanendone affascinato.

Poco dopo, Shauna dirà a Thomas Forrester di essere venuta a conoscenza del bacio tra Liam e Steffy e proporrà al giovane di allearsi con lei. Entrambi vogliono qualcuno fuori dai giochi: Thomas desidera riavere Hope, mentre la Fulton mira a Ridge. Il loro connubio non prometterà nulla di buono.

Beth al centro delle nuove puntate di Beautiful

Zoe parlerà a Thomas di quanto successo dopo la scoperta del segreto di Beth e lo pregherà di fare da intermediario con suo padre affinché possa tornare a lavorare come modella alla Forrester Creations.

Le prossime puntate di Beautiful saranno centrate sulla piccola Beth, contesa da Steffy ed Hope. Durante una visita a casa di Liam, la giovane Logan farà capire alla sua rivale in amore di non essere più disposta a concederle così tanto tempo con la piccola. La reazione di Steffy sarà piuttosto forte, tanto da spingerla a pensare ad un piano per dividere Hope da Liam.

In questo modo potrebbe tornare ad avere la sua famiglia. Sarà davvero così?