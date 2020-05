Le vicende ambientate alla Forrester Creations continueranno ad emozionare i fans nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame americane di Beautiful svelano che Wyatt Spencer si lascerà andare alla passione con Flo Fulton (Katrina Bowden) dopo il sopraggiungere della crisi con Sally. Hope Logan (Annika Noelle), invece, deciderà di lasciare Liam Spencer (Scott Clifton) a causa di Thomas Forrester.

Beautiful: Wyatt in crisi con Sally bacia Flo

Le anticipazioni della soap opera americana, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Hope desidererà stringere un rapporto sempre più solido con Flo dopo la scoperta del suo legame di parentela.

Per questo motivo, la Logan inviterà la cugina ad abbandonare il lavoro di cameriera al Bikini Bar proponendole un impiego migliore alla Forrester Creations. La Fulton vincerà l'iniziale scetticismo per gettarsi in questa nuova impresa, convinta anche dalla madre, appena rientrata da Las Vegas. A tal proposito, la ragazza stringerà un patto con la madre e Zoe per custodire il segreto dello scambio delle culle, a riguardo la presunta morte di Beth.

Successivamente, Wyatt comincerà ad avere delle perplessità sul rapporto con Sally dopo aver parlato con Quinn.

Il figlio del magnate vedrà addirittura la Spectra confabulare con il suo ex Thomas. Di conseguenza, la coppia entrerà in profonda crisi. Alla fine, la stilista lascerà la casa che divideva con lo Spencer. In seguito, quest'ultimo si lascerà andare ad un lungo bacio con Flo, che apparirà sempre più determinata a riconquistarlo, una volta decisa a non lasciare Los Angeles.

Hope decide di lasciare Liam, Katie da una seconda chance a Bill

Le trame di Beautiful, svelano che Thomas approfitterà della partenza di Liam a Parigi per iniziare un corteggiamento serrato ai danni di Hope. A tal proposito, il figlio di Ridge userà subdoli mezzi per plagiare la Logan. In uno di questi incontri, il Forrester arriverà addirittura a baciarla sulla bocca. Una manifestazione d'affetto, che non piacerà affatto alla figlia di Brooke, che rimarcherà i suoi sentimenti per il consorte.

Peccato, che poi capisca che il suo posto è ormai accanto a Douglas, al quale ha promesso di essere sua madre dopo la morte di Caroline.

Thomas convincerà Hope a divorziare da Liam. Quest'ultima, infatti, sarà sempre più convinta che il posto dello Spencer sia accanto a Steffy. L'uomo apparirà stupito dalla richiesta di divorzio da parte della moglie, sebbene sia costretto ad accettarlo senza poter fare niente per evitarlo. Dall'altro canto, il Forrester continuerà a portare avanti il suo subdolo piano, in quanto vuole conquistare a tutti i costi la Logan. Katie, invece, chiederà a Shauna di provare a sedurre Bill dopo aver rifiutato di sposarlo.

In questo modo, la madre di Will vorrà appurare se le sue intenzioni sono davvero sincere. Fortunatamente, il magnate supererà brillantemente la prova, tanto che l'ex moglie gli concederà una seconda opportunità.