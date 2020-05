Le vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore continuano a fare compagnia ai telespettatori ma con le repliche della quarta stagione. Nelle puntate che verranno riproposte la seconda settimana di maggio 2020, ci sarà il tanto atteso riavvicinamento tra Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). I genitori della piccola Margherita intraprenderanno una vera e propria tresca clandestina. Marcello Barbieri (Pietro Masotti) invece, non appena Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) sospetterà che potrebbe essere l’autore della rapina avvenuta al grande magazzino aiuterà Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) a trovare il reale responsabile.

Il Paradiso delle signore: Umberto e Adelaide si amano in segreto

Su Rai Uno prosegue l’appuntamento con la fiction daily sempre a partire dalle ore 15.40, ma con gli episodi che i telespettatori hanno già visto. Nelle repliche che andranno in onda dall’11 al 15 maggio 2020, a villa Guarnieri non ci sarà un clima sereno già ad inizio giornata. Intanto, in occasione dell’arrivo di Berruti, al paradiso verrà allestita una vetrina. Tra le altre novità del grande magazzino milanese ci sarà l’annuncio inaspettato di Riccardo, che farà sapere a Nicoletta di aver acquistato le quote di suo padre Umberto per poter stare più tempo possibile accanto a lei.

Nel contempo Silvia, dopo aver avuto la conferma che sua figlia non ha ancora dimenticato il suo ex fidanzato, metterà in guardia il genero Cesare. In particolare quest’ultimo verrà invitato dalla signora Cattaneo a fare qualcosa per proteggere il suo matrimonio. Il Guarnieri Senior e la cognata Adelaide continueranno a portare avanti la loro relazione, all’oscuro dei familiari. Marcello approfitterà dell’assenza di Angela per organizzare una partita di poker con dei vecchi amici: purtroppo ad avere la peggio sarà proprio il giovane Barbieri, visto che perderà molti soldi.

Uno degli sfidanti dell’ex detenuto, però, prima di andarsene lascerà un regalo per la cameriera del circolo. Cesare farà sapere alla moglie di non poter essere presente al 'paradiso' quando arriverà Berruti. Marcello si troverà in una brutta situazione a causa di Roberta, che avviserà Vittorio dopo aver visto un paio di guanti con la targhetta del negozio nella casa che condivide con Angela.

Rocco e Salvatore litigano, Gabriella preoccupata

Il giovane Barbieri essendosi accorto di essere attratto dalla Pellegrino, cercherà di dimostrare alla stessa la sua innocenza. Nello specifico, l’ex galeotto accetterà di aiutare il direttore Conti a scoprire chi è il vero autore della rapina che si è verificata di recente nel negozio più lussuoso di Milano. Livio Berruti verrà accolto nel migliore dei modi al paradiso, soprattutto da Luciano che si mostrerà parecchio emozionato. Nel frattempo, Riccardo troverà finalmente il modo per spingere Nicoletta a confessargli ciò che prova per lui. La collaborazione di Marcello darà i suoi frutti, visto che Vittorio e Marta apprenderanno, tramite una telefonat,a che la merce sottratta al paradiso è stata ritrovata.

Mentre i Cattaneo dopo aver fatto colazione si prepareranno per affrontare una nuova giornata, Nicoletta sembrerà assente poiché penserà al bacio che si è scambiata con Riccardo. Intanto Rocco litigherà con Salvatore, per non essersi ancora abituato allo stile di vita milanese. Gabriella, non appena Vittorio le ordinerà di creare una nuova linea firmata paradiso, sarà nel panico totale perché temerà di non riuscire a portare al termine un incarico così complicato. La Rossi dopo essersi sfogata con Agnese le chiederà di essere la sua assistente.

Nicoletta tradisce il marito con Riccardo, Ludovica ritorna a Milano

Purtroppo Nicoletta non riuscirà a recarsi ad un nuovo appuntamento clandestino con Riccardo, a causa dell’improvviso arrivo della madre di Cesare. Nonostante ciò la sorella di Federico incontrerà lo stesso il suo amato ma all’alba con la scusa di dover far fare una passeggiata alla figlia Margherita. Agnese si rifiuterà di aiutare Gabriella come modellista, ma per fortuna a sostenere la giovane ci penserà Armando. Quest’ultimo cercherà di sollevare il morale della talentuosa stilista, facendole delle confessioni sul suo passato.

Ludovica farà ritorno nella città lombarda al fianco della madre Flavia, appena rimasta vedova. Umberto e Adelaide vorranno mettere le mani nell’eredità delle Brancia di Montalto, per risanare i conti della banca Guarnieri. Nicoletta dopo aver vissuto un momento di vera passione con Riccardo, apparirà di nuovo distratta mentre farà la colazione. Marcello dopo essere stato assunto come autista personale da Ludovica e Flavia, cercherà di catturare l’attenzione di Roberta facendosi vedere dalla giovane con la sua nuova divisa. Cosimo non ancora rassegnato continuerà a corteggiare Gabriella ma questa volta sotto lo sguardo di Agnese, che lavorerà a stretto contatto con la fidanzata di suo figlio dopo essere stata convinta da Vittorio.

Per finire, Ludovica sarà decisa a far ricadere tra le sue braccia il giovane rampollo dei Guarnieri.