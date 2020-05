Il Segreto nei prossimi episodi darà ancora grande spazio alla storyline incentrate sugli abitanti di Puente Viejo. Le trame delle puntate attinenti alla soap opera in onda dall'11 al 16 maggio rivelano che la marchesa Isabel inizierà ad avere paura quando saprà che Raimundo è ritornato in paese. Tomas, invece, avrà una discussione con Matias Castaneda. Infine, Incarnation e Manuela cadranno all'interno di una buca.

Il Segreto, Tomas e Matias hanno una discussione

Le trame de Il Segreto dall'11 al 16 maggio rivelano che Isabel impedirà a Tomas e suo fratello di entrare nello stabile de La Havana, luogo in cui Francisca si sta nascondendo.

Malgrado ciò, Adolfo continuerà a dubitare delle spiegazioni di sua madre. In seguito, il giovane 'marchesino' farà sapere a Marta che non si reputa per niente fidanzato con Rosa. Intanto, Dolores vorrà che Tiburcio metta in imbarazzo i proprietari del nuovo dell'emporio che aprirà a breve a Puente Viejo. Matias troverà conforto in Alicia, visto e considerato i problemi matrimoniali che sta avendo con Marcela, mentre Isabel si recherà in fabbrica da Ignacio. Quest'ultimo rifiuterà la proposta della donna, ovvero quella di allearsi contro i lavoratori in sciopero.

Tomas e il Castaneda avranno una discussione, tant'è che interverrà la Del Molino per dividerli. La Montenegro non riuscirà a rassegnarsi all'idea che Raimundo non sia andato a cercarla in paese: la matrona è inconsapevole del fatto che la marchesa, obbligando anche Antonita a farlo, gli sta raccontando delle frottole. Mauricio chiederà ad Adolfo e suo fratello di indurre la loro mamma a mettere in sicurezza la galleria prima che avvenga un incidente, ragion per cui Isabel ordinerà a Inigo di mettere fine alla vita Matias.

D'altro canto, il capomastro non accetterà di eseguire l'ordine della padrona, anche se quest'ultima gli farà presente che il Castaneda potrebbe diventare un pericolo per Tomas, il quale è innamorato segretamente di Marcela.

Il Segreto, spoiler 11-16 maggio: Incarnation e Manuela cadono nella buca

Gli spoiler de Il Segreto dall'11 al 16 maggio raccontano che Manuela farà capire a Marta che è una cosa sbagliata andare agli appuntamenti con il giovane 'marchesino' al posto di Rosa.

Nel frattempo, Dolores sarà disposta a fare di tutto per intralciare Julian Pedraza, il titolare del nuovo emporio. Marta, non dando retta alle parole della cameriera, sceglierà di andare a un altro appuntamento con Adolfo. Intanto, la marchesa proseguirà nel raccontare delle bugie a Francisca, tant'è che gli chiederà cifre molto elevate. Encarnation e Manuela si dirigeranno verso la posta per avere notizie di Pablo, ma durante il tragitto cadranno all'interno di una buca profonda. Matias ritornerà a capo dello sciopero dei lavoratori, sempre con il sostegno di Alicia. Mauricio convocherà in municipio Tiburcio per convincere Dolores a chiedere scusa a Pedraza, tuttavia la donna avrà alcuna intenzione di trovare un accordo.

Fortunatamente, la cameriera riuscirà a uscire dal fosso, infatti Encarnacion riceverà immediatamente il soccorso di suo marito Jesus e gli uomini del capitan Huertas.

Il Segreto: la marchesa spaventa dal ritorno di Raimundo

Nei prossimi episodi della TV Soap de Il Segreto, vedremo che Adolfo otterrà il consenso di Isabel per fare alcune modifiche nell'impresa degli operai, mentre Ignacio proverà a riappacificarsi con Rosa dopo che gli ha vietato di vedere il suo fidanzato. Tomas andrà a trovare Marcela, la quale sarà addolorata per l'allontanamento di suo marito. Nello stesso tempo, Matias avrà un momento di passione con Alicia.

La marchesa verrà in possesso delle lettere che si sono scritti Adolfo e Rosa e, sorprendentemente, darà la sua approvazione a un eventuale fidanzamento ufficiale. Inigo sarà a un passo dal bruciare la locanda, ma non appena si accorgerà che all'interno ci sono Tomas e la Del Molino senza la presenza del Castaneda cambierà subito idea. Encarnation e Jesus, invece, decideranno di guardare Alicia per capire se è veramente rientrata nel collegio come gli ha fatto sapere. Dolores darà il via al suo festeggiamento, in quanto Julian sceglierà di non aprire più il nuovo emporio a Puente Viejo. Tomas e suo fratello scopriranno che Isabel sta comprando diversi terreni, ragion per cui le chiederanno delle spiegazioni.

Ramon chiamerà Ignacio per dargli l’esito dell'incontro, ma la linea telefonica si interromperà improvvisamente. Intanto, Mauricio incomincerà a corteggiare Manuela, mentre la marchesa nasconderà con alcune menzogne le compere che sta effettuando per la Montenegro. A questo punto, Isabel si spaventerà maggiormente quando Antonita gli dirà che Raimundo è ritornato di nuovo in paese. Matias, continuando ad avere una relazione clandestina con Alicia, pregherà sua moglie affinché non racconti a suo nonno dei loro problemi matrimoniali. Hipolito deciderà di recarsi da sua figlia Belen per fargli una visita.

Carolina, una volta ricevuta la missiva di Pablo, crederà che il suo 'fidanzato' le stia chiedendo aiuto. Marta avrà intenzione di incontrare Adolfo per avere un chiarimento con lui. Per finire, Dolores racconterà a Marcella che nel paesino stanno circolando delle voci sulla presunta relazione clandestina tra Alicia e il Castaneda.