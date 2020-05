Gli spoiler americani di Beautiful, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che qualcuno proverà a minare la solida unione tra Ridge Forrester e Brooke Logan. In dettaglio, Thomas (Matthew Atkinson) troverà un solido alleato nella sua corsa a conquistare Hope. Shauna Fulton (Denise Richards), infatti, si rivelerà un bel pericolo per i coniugi Forrester.

Beautiful: Thomas vuole conquistare Hope

Le anticipazioni della soap opera americana, svelano che Thomas si avvicinerà sempre di più ad Hope, in quanto vittime entrambi di un gravo lutto famigliare.

Se il fratello di Steffy avrà la necessità di trovare una nuova madre per il piccolo Douglas, disperato per la morte della madre Carolina, la Logan cercherà di elaborare il lutto della presunta morte di Beth con grave difficoltà. La ragazza, vinta dal dolore, si allontanerà sempre più da Liam per trascorrere sempre più tempo col Forrester e suo figlio. A tal proposito, il figlio di Ridge approfitterà di questa vicinanza per tentare di portarla tra le sue braccia. Un'idea, che troverà l'appoggio della madre Taylor mentre lo stilista non potrà fare a meno di notare la strana vicinanza di suo figlio ad Hope.

Il Forrester crea dei dissidi tra Brooke e Ridge

Dalle trame di Beautiful, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che Ridge chiederà di avere un confronto con il suo primogenito, tornato ad abitare a casa di Eric dopo la perdita prematura della moglie. Durante l'incontro, lo stilista cercherà di far ragionare Thomas a lasciare in pace Hope, già in crisi con il marito dopo il recente lutto che ha sconvolto la tranquillità di coppia.

Il Forrester, Infatti, temerà che l'idea del fratello di Steffy possa mettere la parola fine all'unione tra Liam e la Logan. Per questo motivo, lo inviterà a lasciarla in pace prima di avvisare sua moglie Brooke. Tutto questo porterà ad una crisi nelle nozze tra quest'ultima e il figlio di Eric. Ma non sarà solo Thomas a creare dissidi tra i due coniugi, infatti un'altra persona sarà interessata a rovinare la loro armonia.

Shauna mette gli occhi addosso sullo stilista

Nelle prossime puntate, Shauna si dimostrerà una donna affascinante decisa a sedurre Ridge, approfittando dei contrasti in famiglia dovuto al ritorno di Thomas in famiglia. La donna, infatti, deciderà di rimanere a Los Angeles dopo la scoperta della paternità di Flo, la quale ha appreso di essere la figlia di Storm Logan grazie all'esecuzione del test del Dna. Intanto, Hope pregherà il figlio di Eric ad assumere la giovane Fulton nella sua linea di moda. Lo stilista acconsentirà all'idea, nonostante alcune iniziali perplessità. Dall'altro canto, Shauna approfitterà di tutto questo per recarsi allo studio per ringraziare il Forrester di aver offerto un'opportunità di lavoro alla figlia, ormai un membro ufficiale della famiglia Logan.

In questo frangente, la donna apparirà molto seducente pronta ad entrare nelle grazie dello stilista.