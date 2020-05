Tra le coppie più discusse del mondo della televisione c'è, sicuramente, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia sembrerebbe stare attraversando un periodo poco facile e a confermarlo è stato anche il settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini.

In queste settimane, il ballerino risulta essere a Napoli per le registrazioni di Made in sud, mentre la showgirl continua la sua vita a Milano insieme al piccolo Santiago. Un po' la lontananza e un po' il lavoro e lo stress sembrerebbero aver fatto sorgere un po' di incomprensioni.

Crisi tra Belen e Stefano? Lei toglie la fede

L'argomento più discusso del momento riguarda la possibile crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

I fan si erano già resi conto del fatto che qualcosa non andasse tra loro a causa della poca partecipazione reciproca sui social. i due stanno vivendo in due città differenti, tuttavia, su Instagram è da tempo che non pubblicano dei contenuti romantici e dediche. Questo aveva già fatto scattare un campanello d'allarme in molti fan. Ad ogni modo, ad incrementare ulteriormente questo Gossip ci sono stati anche altri avvenimenti. Il primo riguarda il fatto che Belen sembra non indossare più la fede nuziale. La showgirl aveva ripreso ad indossarla un po' di tempo fa, dopo aver sancito il ritorno ufficiale con il ballerino.

La Rodriguez rivede Iannone in un ristorante di Milano

Negli ultimi scatti, però, quest'importante accessorio sembra non essere più presente al dito della protagonista.

Ad ogni modo, a fomentare ulteriormente il gossip c'è il fatto che la Rodriguez è stata avvistata a Milano all'interno dello stesso ristorante di Andrea Iannone. Si è trattato di un incontro causale durante il quale, però, i due sono sembrati abbastanza a loro agio. Il pilota di Moto GP, infatti, pare non si sia fatto nessun problema nel salutare la sua ex.

A quanto pare, dunque, i due si sono lasciati in rapporti abbastanza pacifici e la conferma è arrivata proprio da questi ultimi aggiornamenti.

La showgirl e De Martino non rompono il silenzio

Detto questo, anche il settimanale Chi ha posto l'accento su di una possibile crisi di coppia tra i due protagonisti.

Ad onor del vero, però, bisogna anche chiarire che i diretti interessati non si sono ancora minimamente sbilanciati in merito alla vicenda. Sui profili Instagram di Belen e di Stefano, infatti, continuano ad apparire solo contenuti legati al loro lavoro e alla loro vita quotidiana. Nessun riferimento, almeno per il momento, è stato fatto a questa possibile crisi esistente tra i due. Nonostante le domande dei fan, dunque, per adesso non ci sono ancora delle risposte concrete.