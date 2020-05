Da qualche giorno sul web circola la voce di una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo aver letto diverse indiscrezioni sul suo conto, la nota conduttrice ha scelto di replicare tramite il proprio profilo Instagram.

In particolare, stando a quanto è stato divulgato sul magazine ‘Chi’, la showgirl argentina oltre a non indossare più la fede nuziale, avrebbe rivisto - seppur in modo casuale - il suo ex fidanzato Andrea Iannone. Belen è stata infatti sorpresa a Milano con il fratello Jeremias, nello stesso ristorante in cui si trovava il pilota abruzzese dell'Aprilia.

Alcune ore fa Belen si è lasciata andare ad un lungo sfogo personale in un post sui sociale.

La popolare soubrette ha pronunciato le testuali parole: "È un momento difficile anche perché non me l'aspettavo e non me ne assumo la responsabilità. Sono una mamma e tengo alla mia famiglia”.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone avvistati nello stesso ristorante

Sulle pagine del settimanale ‘Chi’ in edicola il 27 maggio 2020 è stata resa nota la probabile separazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che - secondo tale ricostruzione giornalistica - starebbero attraversando una nuova crisi. L’ex ballerino attualmente si trova a Napoli per le prove della nuova edizione di ‘Made in Sud’, mentre la showgirl argentina di recente avrebbe rivisto - casualmente - la sua ex fiamma Andrea Iannone, reduce dalla fine della storia d’amore con Giulia De Lellis.

Stufa di leggere numerosi pettegolezzi sul suo conto, la soubrette argentina ha voluto fare chiarezza sulla questione. Precisamente tramite un lungo video messaggio condiviso su Instagram, la sorella di Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio ammettendo di star vivendo un momento complicato.

La showgirl argentina invita i giornalisti a non scrivere notizie false sul suo conto

Per iniziare Belen Rodriguez, dopo aver dichiarato di essere stanca di vedere su internet notizie false su di lei, ha sottolineato di soffrire come tutte le altre donne.

A questo punto la showgirl ha di fatto negato che l’incontro tra lei Andrea Iannone sia stato programmato, affermando: “Se io sono in giro per la città, e per casualità arrivano delle persone non è colpa mia. Non è una cosa organizzata, mi conoscete abbastanza bene”.

Successivamente Belen Rodriguez ha invitato i giornalisti a non scrivere cose non vere nei suoi confronti, altrimenti si vedrà costretta a raccontare la verità da un’altra parte.

Infine la conduttrice dopo aver ricevuto tantissimi messaggi di sostegno dai suoi fan ha concluso dicendo: “Uno soffre perché ha un cuore, ma poi si rialza più forte di prima”.