Dopo i rumors di queste ultime ore Belen Rodriguez rompe gli indugi e fa chiarezza sul suo rapporto con Stefano De Martino e sull'incrocio con Andrea Iannone in un ristorante di Milano. La show girl ha ammesso che sta attraversando un momento difficile facendo intuire che magari la relazione con l’ex ballerino di Amici potrebbe essersi inclinata. “Prendo un po’ di forza perché non sono state giornate facili per me” - ha esordito la conduttrice di Tu si que vales che ha puntato l’indice contro alcuni organi di informazione per la ricostruzione della cena a Milano con il fratello (Jeremias) ed alcuni amici.

Nessuna smentita per quanto concerne il Gossip lanciato dal settimanale Chi sulla crisi della love story con De Martino con la trentacinquenne che ha precisato che tornerà sulla questione appena se la sentirà. “Sono un personaggio pubblico e preferisco dare io certe spiegazioni prima che lo facciano altri”.

Belen Rodriguez infuriata su IG per le illazioni su Andrea Iannone

La relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere giunta nuovamente al capolinea. L'indiscrezione del settimanale Chi non è stata smentita dall'argentina che ha deciso di far chiarezza sulla questione con un video pubblicato sul profilo Instagram durante il quale ha attaccato alcuni siti internet. In particolar modo la show girl non ha gradito le illazioni relative alla presenza di Andrea Iannone nello stesso ristorante dove stava cenando con il fratello.

"Da donna mi sono rotta le pa... perché ogni qualvolta vado sul web leggo di situazioni completamente travisate".

La trentacinquenne si è scagliata contro chi ha ipotizzato che l'incrocio con il pilota della MotoGp non sia stata casuale. "Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando leggo certe illazioni non ci sto più.

Se sono in giro per la città e per casualità arrivano delle persone non è assolutamente colpa mia. Di certo non è stata una cosa organizzata da me ed odio le persone che si spacciano per quello che non sono".

La show girl sui rumors della crisi con De Martino: 'Sono una donna forte, ce la farò'

In riferimento a quanto riportato dal settimanale Chi sulla crisi con Stefano De Martino, Belen ha ammesso che sta attraversando un momento difficile.

"Non me l'aspettavo e non me ne assumo neanche le colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia ed al mio rapporto". La show girl argentina non ha aggiunto ulteriori dettagli sull'evoluzione del rapporto con il conduttore di Made in Sud limitandosi ad anticipare che tornerà sulla questione nei prossimi giorni.

"Quando me la sentirò darò le spiegazioni e lo farò anche perché sono un personaggio pubblico. Del resto se non lo faccio io se ne occupano altri e questo non mi sta bene visto che non ho più vent'anni". Belen ha chiuso l'intervento social con un sorriso a denti stretti: "Sono una donna forte e ce la farò".