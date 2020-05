Continuano ad essere parecchio intriganti le trame della telenovela Il Segreto, nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Negli episodi che il pubblico spagnolo avrà la possibilità di seguire la settimana prossima, uno storico personaggio, proprio quando sarà di nuovo in grado di comunicare, farà una rivelazione sconvolgente. Si tratta di Raimundo Ulloa, che anche se darà dei segni di miglioramento farà sapere alla moglie Francisca Montenegro di non aver più alcuna voglia di vivere. Adolfo de Los Visos invece scoprirà che l’ospite di sua madre Isabel, ovvero Jean Pierre, è suo padre.

Il Segreto, trame Spagna: Carolina e Pablo si vogliono sposare

Gli spoiler delle puntate in programma su Antena 3 dall’11 al 15 maggio 2020, raccontano che Jean Pierre farà sapere a Tomas che quando suo padre perse la vita lui si vide costretto a lasciare il paese a causa del Solozabal. Quest’ultimo minacciò il francese dicendogli che sarebbe stato disposto a fare delle indagini sulla morte di Simón Castro. A questo punto l’ex amante di Marcela inviterà il fratello Adolfo ad interrogare suo suocero, invece Jean Pierre farà sapere ad Isabel di essere preoccupato per la reazione che potrebbe avere Ignacio se dovesse scoprire che si trova a Puente Viejo.

Intanto Doña Begoña confesserà a Rosa che Manuela è segretamente innamorata di suo padre.

Carolina e Pablo decideranno di sposarsi quando la governante si riprenderà, invece Rosa e la madre architetteranno un piano per sbarazzarsi di Manuela. Ignacio rimarrà sorpreso quando Adolfo gli farà delle domande su Jean Pierre, invece Isabel farà fatica a nascondere il suo stupore nell’apprendere che Raimundo riesce ad esprimersi.

A questo punto, la de Los Visos se ne andrà subito via dall’abitazione di Francisca abbastanza furiosa. Emilia assicurerà a Matias che se resterà nella cittadina iberica lo farà per prendersi cura del padre. Filiberto, dopo aver visto Alicia ricevere tanto sostegno dagli abitanti, la provocherà, ricordandole l’attacco che ha ricevuto.

Matias e Marcela non crederanno alle spiegazioni di Emilia sul suo arrivo a Puente Viejo.

Raimundo vuole morire, Manuela decisa a proteggere i Solozabal

Manuela, non appena si sveglierà, sarà certa di essere stata aiutata da Doña Begoña. Ignacio si rifiuterà di parlare di Jean Pierre con Adolfo, invitando il genero a concentrarsi sul presente e sul futuro. Nel contempo Doña Begoña si congratulerà con se stessa per l'amnesia di Manuela, nonostante non sarà del tutto convinta che la sua rivale non si ricordi perfettamente dell’incidente avuto. In seguito il Solozabal oltre a condividere con Pablo il suo turbamento per la chiacchierata con Adolfo, gli dirà che Jean Pierre in passato ha cercato di derubare Isabel.

Il promesso sposo di Carolina inizierà a credere che Ignacio abbia provato dei sentimenti per la marchesa, nonostante il diretto interessato gli sottolineerà di averla soltanto protetta dal francese.

Pablo e Ignacio, dopo aver fatto visita a Manuela ed essersi accertati che sia sulla via della guarigione, torneranno in fabbrica per colmare l’assenza di Urrutia e di Ramon. Pablo e Carolina annunceranno il loro matrimonio ai familiari, e la notizia non verrà accolta affatto bene da Doña Begoña. Encarnación visiterà Manuela in segreto, e quest’ultima le confesserà di essere caduta a causa della moglie di Ignacio. Mauricio si recherà al municipio ed esigerà di sapere da Alicia se ricorda l'identità della persona che l’ha salvata.

Tomas e Adolfo saranno convinti che Ignacio stia nascondendo qualcosa, invece Isabel non vorrà che il suo amante torni a vivere a Parigi.

Raimundo, non appena Francisca apparirà triste per lui, esprimerà il suo desiderio di voler morire, per non essere più un peso. Manuela, anche se si ricorderà alla perfezione i dettagli del suo incidente, deciderà di rimanere a La Casona per proteggere i Solozabal. Intanto Ramon dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo cercherà di sfogare la sua rabbia su Marta, mentre Carolina e Pablo saranno determinati a fuggire. In seguito Doña Begoña sorprenderà Marta piangere a causa della sua gravidanza. Dopo aver appreso che Raimundo vuole passare a miglior vita, la Montenegro assicurerà al suo amato che non glielo permetterà mai.

Tomas furioso con la madre, Francisca convinta che suo marito migliorerà

Matias, pur sapendo che sia il miglior segno d’amore quello di porre fine alla sofferenza di una persona cara, assicurerà alla moglie che farà desistere suo nonno dal suo terribile intento. Isabel, non appena Tomas la rimprovererà di avere una storia con Jean Pierre, ricorderà al figlio della sua tresca con la Del Molino. Intanto Antonita metterà in guardia la sua padrona dicendole di non fidarsi del francese, invece Tomas capirà che è arrivato il momento di far sapere la verità ad Adolfo.

Quest’ultimo dopo aver appreso di essere figlio di Jean Pierre affronterà l’uomo, proprio quando si troverà in compagnia di sua madre.

Manuela eviterà di fornire dei dettagli ad Ignacio sulla visita dell’ex cuoco, e si concentrerà sulle nozze di Carolina e Pablo. Quest’ultimo rimarrà sorpreso nell’accorgersi che suo suocero non abbia rimproverato Ramon, per non essersi presentato in fabbrica. Francisca sarà più fiduciosa sul fatto che suo marito migliorerà, invece Ramon griderà aiuto per Marta, che sarà incosciente e sanguinante. Encarnación farà sapere al marito che loro figlia Alicia trascorre le notti in bianco, per paura di fare degli incubi.

Urrutia si rifiuterà di tornare a lavorare in carrozzeria su richiesta della moglie, invece il capitano Huertas farà sapere al sindaco che l’inchiesta sull’aggressione che ha ricevuto è stata sospesa per mancanza di prove.

Successivamente Alicia troverà una busta contenente un proiettile con il suo nome nella sua posta, mentre Matias si sorprenderà per il fatto che Marcela non abbia rancore nei confronti del sindaco. Per finire gli arcangeli avranno delle divergenze, visto che alcuni approveranno la tesi di Filiberto di continuare ad attaccare, altri invece compreso Tomas vorranno agire con moderazione.