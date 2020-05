Can Yaman e Özge Gürel torneranno a far coppia sul set come protagonisti di 'Bay Yanlis'. La conferma era già arrivata qualche mese fa, ma l'attuale emergenza sanitaria ha ritardato l'inizio delle riprese. L'attore turco è stato intervistato alla fine di un incontro alla Gold Film, la casa di produzione con cui ha già lavorato per 'Erkenci Kus' e si è dimostrato disponibile a rispondere alle domande di un giornalista sia sul nuovo progetto che sul periodo della quarantena in cui ha cercato di imparare una nuova lingua, suonare la batteria e ballare il tango. Nell'intervista Yaman ha dichiarato che durante l'incontro si è svolta la prova costumi e la lettura dei copioni.

Secondo le anticipazioni diffuse sul web le riprese dovrebbero avere inizio a giugno.

Iniziata la produzione di 'Bay Yanlis': Can Yaman intervistato dopo l'incontro per la prova costumi e la lettura dei copioni

La produzione di 'Bay Yanlis' ('Mr.False' per la distribuzione internazionale) è ufficialmente iniziata. Nei giorni scorsi Can Yaman si è recato ad un incontro con il produttore Faruk Turgut e con le altre persone coinvolte nel progetto. L'attore, coperto da una mascherina bianca, ha rilasciato delle dichiarazioni all'uscita dalla sede della Gold Film in cui si è detto felice all'idea di interpretare la nuova serie con Özge Gürel, con la quale c'è una grande intesa sin dai tempi di 'Dolunay' ('Bitter Sweet - Ingredienti d'amore').

Can ha confermato che l'incontro è durato 4-5 ore durante le quali ci sono state le prove costumi e la lettura dei copioni. Si è parlato a lungo dei personaggi di Bay Yanlis e i presenti all'incontro hanno mostrato di essere entusiasti del progetto che rappresenta per tutti l'inizio dell'uscita dall'emergenza coronavirus.

Can Yaman protagonista a giugno su Canale 5 con 'DayDreamer - Le ali del sogno'

Mentre in Turchia Can Yaman si sta preparando a tornare sul set di 'Bay Yanlis' con la collega Özge Gürel, in Italia l'attore sarà protagonista della serie tv 'Daydreamer - Le ali del sogno', trasmessa in patria lo scorso anno con il titolo 'Erkenci Kus'.

Il pubblico italiano vedrà la star turca nei panni del pubblicitario Can Divit e seguirà la sua tormentata storia d'amore con Sanem Aydin, interpretata da Demet Özdemir. Il suo ruolo sarà diverso da quello interpretato in 'Bitter Sweet' poichè non sarà più un elegante uomo d'affari, ma un fotografo ribelle e amante della natura. La notizia è stata resa nota da Mediaset che a giugno trasmetterà la fiction nel primo pomeriggio di Canale 5. Ci sono grandi aspettative sulla messa in onda di 'DayDreamer' proprio per la presenza dell'attore diventato popolare grazie al ruolo di Ferit Aslan.