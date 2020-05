Dalla fine di 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore' a qualche giorno fa c'erano solo voci di corridoio, rumors e ipotesi sul ritorno di Can Yaman su Canale 5. Oggi però le fan italiane dell'attore possono gioire perchè è arrivata in questi giorni la notizia che molti aspettavano: la conferma della messa in onda di 'Erkenci Kuş'. La sorprendente rivelazione è giunta da una fonte più che attendibile. Daniele Giuliani, doppiatore di Can Yaman in 'Bitter Sweet', ha annunciato di essere attualmente impegnato nel doppiaggio della nuova serie che dovrebbe debuttare a metà giugno su Canale 5. Giuliani questa volta presterà la sua voce ad un personaggio molto diverso dall'elegante uomo d'affari Ferit Aslan.

Yaman infatti interpreta Can Divit, un giovane fotografo dagli outfit casual, con tanto di capelli lunghi, muscoli e tatuaggio sempre in bella vista.

'Erkenci Kuş' in Italia a metà giugno: Yaman interpreta il fotografo Can Divit

'Stiamo lavorando mattina e sera per garantire la messa in onda a metà giugno'. Con questa dichiarazione il doppiatore Daniele Giuliani ha confermato il ritorno di Can Yaman su Canale 5 con la fiction 'Erkenci Kuş' di cui non ancora non si conosce il titolo italiano. L'attore che ha conquistato il pubblico nei panni di Ferit Aslan stavolta interpreterà Can Divit, erede di un grande impero pubblicitario. Quando Aziz deciderà di andare in pensione, i figli Can ed Emre dovranno occuparsi della gestione degli affari di famiglia.

Il primo diventerà il fotografo ufficiale dell'azienda pubblicitaria mentre il fratello si occuperà della contabilità. La situazione si complicherà quando entrerà nelle loro vite Sanem, una giovane di umili origini in cerca di un lavoro stabile. La ragazza cercherà di mantenersi per evitare il matrimonio combinato con un certo Muzaffer e realizzare il sogno di diventare scrittrice.

Sanem troverà un impiego presso l'agenzia pubblicitaria dove lavora la sorella, l'azienda della famiglia Divit. Qui conoscerà Can e i due vivranno una travagliata storia d'amore primo di poter arrivare all'agognato lieto fine.

Daniele Giuliani conferma il ritorno di Can Yaman su Canale 5 con 'Erkenci Kuş'

In un'intervista rilasciata al sito NewsCinema Daniele Giuliani ha confermato la messa in onda di 'Erkenci Kuş' a metà giugno su Canale 5. Il doppiatore di Can Yaman ha dichiarato di essere attualmente impegnato nel doppiaggio della serie trasmessa in Turchia lo scorso anno. Composta da 51 puntate della durata di 120 minuti ciascuna, la fiction turca è già andata in onda in Spagna e probabilmente verrà trasmessa in Italia in formato soap. Perciò andranno in onda più episodi di minore durata come è accaduto l'estate scorsa con 'Bitter Sweet'.