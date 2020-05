Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno avuto il Coronavirus. L’ex tronista di Uomini e Donne sul proprio profilo Instagram ha confidato che entrambi, dopo aver effettuato uno specifico test, hanno scoperto di aver contratto il coronavirus. Già nelle scorse settimane, Fabio e Violeta hanno confessato ai propri fan di avere i sintomi del Covid-19. Circa un mese fa la coppia ha dichiarato sui propri canali social: “Non abbiamo usufruito del Sistema Sanitario perché altre persone ne hanno più bisogno”. I due giovani hanno poi dichiarato di avere dei sintomi lievi come una semplice febbre decidendo di saltare un’ospitata a Supervivientes.

La loro scelta aveva sollevato alcune polemiche tanto che la diretta interessata è dovuta intervenire sui social per spiegare la sua posizione.

Le dichiarazioni dell’ex tronista di U&D

Circa un mese Fabio e Violeta hanno dichiarato che appena sarebbe stato possibile si sarebbero sottoposti al tampone per verificare o meno un eventuale contagio da Coronavirus. Lunedì 19 maggio, Colloricchio sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto, nel quale viene mostrato il risultato di un tampone al quale si è sottoposto. Nella post relativo l’ex naufrago ha dichiarato di avere contratto il Covid-19 assieme alla sua compagna Violeta: “Entrambi siamo risultati positivi per le IgG”. Fabio ha precisato di non essere più positivo alla infezione e di aver sviluppato gli anticorpi: “Siamo immuni e non contagiamo nessuno”.

Secondo Colloricchio aver sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus, è l’unica luce in fondo al tunnel. Infine l'ex tronista ha invitato tutti coloro che hanno dei dubbi circa l'insorgenza della patologia ad effettuare il test: “È molto importante essere in grado di superare questo virus insieme”.

Le parole di Violeta

In seguito alle parole di Fabio Colloricchio, è intervenuta sulla vicenda anche Violeta Mangrinan. La giovane, così come ha fatto il suo fidanzato, ha confermato di essere stata contagiata dal Coronavirus. Sulla scia di quanto detto dal suo compagno, Violeta in una Instagram Stories, ha affermato di avere gli anticorpi e di non essere più contagiosa.

Nonostante la coppia abbia già contratto l’infezione, la Mangrinan ha precisato che sia lei che Fabio continueranno ad indossare le mascherine di protezione e useranno le precauzioni necessarie come prescritto per tutte le altre persone. Fin dai primi momenti del diffondersi dell’epidemia, la coppia ha invitato tutti i loro fan a non sottovalutare il problema della malattia. I due ex naufraghi hanno ribadito il loro pensiero, anche in una intervista a Live - Non è la D’Urso.