Ogni serie televisiva ha uno o più villain che creano scompiglio e mettono in difficoltà i protagonisti. Sarà così anche in Daydreamer - Le ali del sogno, la fiction che vedrà il ritorno di Can Yaman su Canale 5 dopo il successo ottenuto la scorsa estate con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Nella nuova serie turca uno dei personaggi 'cattivi' sarà Aylin Yüksel, disposta a tutto pur di portare l'agenzia pubblicitaria Divit al fallimento. Tuttavia, l'ex dipendente dell'azienda - interpretata dall'attrice Sevcan Yaşar - non sarà presente per tutta la durata della soap, ma le sue azioni incideranno in modo rilevante nelle vicende dei protagonisti.

L'altro personaggio deciso a creare sconvolgimenti nella vita di Can (Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) sarà Emre (l'attore Birand Tunca), fratello del giovane Divit e amante di Aylin.

Anticipazioni turche di Daydreamer - Le ali del sogno: Aylin Yüksel è decisa a far fallire l'impresa dei Divit

Manca poco per il debutto di Daydreamer - Le ali del sogno, la serie turca che andrà in onda a giugno su Canale 5 e avrà come protagonista maschile l'attore Can Yaman. La fiction racconterà la travagliata storia d'amore tra il fotografo Can Divit e l'aspirante scrittrice Sanem Aydin, in mezzo a tradimenti, complotti e intrighi familiari. Le anticipazioni turche rivelano che i telespettatori conosceranno da subito la prima villain della fiction, Aylin Yüksel.

Ciò avverrà quando il patriarca Aziz (Ahmet Somers) metterà al corrente il figlio maggiore Can (Yaman) che una talpa sta passando informazioni alla donna, un tempo sua dipendente e adesso rivale dell'agenzia Divit. Il personaggio interpretato da Sevcan Yaşar verrà subito mostrata al pubblico come una donna stravagante, sicura di sé e decisa a far fallire l'azienda della famiglia Divit.

Anticipazioni su Emre Divit, antagonista in Daydreamer: il giovane è la talpa all'interno dell'agenzia

Come è già stato anticipato, all'inizio di Daydreamer - Le ali del sogno Aziz Divit passerà la gestione dell'azienda di famiglia al figlio Can e lo metterà in guardia sulla presenza di una talpa che fa il doppio gioco e passa le campagne pubblicitarie alla concorrente Aylin Yüksel, ex dipendente ed ex fidanzata del secondogenito Emre.

Secondo le anticipazioni, si scoprirà che quest'ultimo non ha mai smesso di frequentare la donna e che è proprio lui il traditore all'interno dell'agenzia. Il giovane e la sua amante complotteranno contro Can per far fallire l'azienda e cercheranno di coinvolgere nei loschi piani l'ignara Sanem, l'unica persona di cui il protagonista si fida perché assunta recentemente dal padre Aziz.