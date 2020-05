In entrambe le puntate di "Amici Speciali" che sono andate in onda fino ad oggi, è stato tirato in ballo un presunto feeling tra due ragazzi del cast. Alle frecciatine che Maria De Filippi continua a lanciare ad Alberto Urso e Gaia Gozzi, nelle scorse ore hanno risposto i fan di entrambi gli artisti, che si sono esposti sui social network con commenti di disapprovazione verso questo infondato Gossip.

Gaia e Alberto più che amici: in Tv impazza il gossip

È nata una simpatia tra due protagonisti di Amici? Secondo quello che sostengono alcuni membri del cast, Alberto Urso sarebbe parecchio interessato alla collega Gaia Gozzi, alla quale riserverebbe molte attenzioni e occhiate languide.

A far notare al pubblico a casa questo presunto avvicinamento, è stata Maria De Filippi nel corso di tutte e due le puntate del programma che sono andate in onda fino ad oggi. Ieri, per esempio, la conduttrice ha stuzzicato il tenore sulla bellezza della cantautrice e l'ha invitato ad elencare tutte le cose che gli piacciono di lei, artisticamente e non.

La vincitrice dell'ultima edizione del talent-show è sembrata sempre imbarazzata dalle domande che la padrona di casa o altri ospiti le hanno fatto sul siciliano, soprattutto quando qualcuno è arrivato a dire che l'ha "friendzonato" perché non prova nulla di diverso da un sentimento di amicizia per lui.

La protesta social di alcuni fan di Amici

Se i partecipanti alla diretta di Amici Speciali hanno sorriso di fronte al gossip che coinvolge Gaia e Alberto, i fan dei due ragazzi hanno reagito in modo completamente diverso.

Su Twitter e su altri social network, infatti, la sera del 22 maggio sono stati scritti tanti commenti di protesta alle continue chiacchiere che vengono fatte sugli ultimi vincitori del talent-show, soprattutto perché fino ad ora si sono rivelate del tutto infondate.

"Gaia, oltre che un'artista, è una persona e va rispettata. Non merita di essere messa in imbarazzo in Tv", "Siamo ad Amici, non a Uomini e donne", "Le parole hanno un peso e loro li usano per fare audience", "È un programma dove si dovrebbe parlare di musica e danza, ma non lo fanno", "Le uniche cose che ho sentito stasera, sono stati i commenti di Urso al vestito di Gaia".

Questi sono solo alcuni degli sfoghi che hanno avuto i sostenitori dei cantanti sul web poco dopo che Maria De Filippi li ha provocati nuovamente su un loro possibile avvicinamento: la presentatrice, in particolare, sostiene che il tenore siciliano nutra un forte interesse non ricambiato per Gaia Gozzi.

Gaia e Alberto, due vincitori di Amici single

Secondo quello che ha dichiarato fino a ieri sera Maria De Filippi, al momento tra Alberto e Gaia non c'è nulla a livello sentimentale: la ragazza ha ribadito più volte di considerare Urso solo un caro amico, anche se lui spesso e volentieri le fa gli occhi a cuoricino.

Non è la prima volta che il tenore siciliano finisce al centro del gossip per la sua passione per le donne: quando era allievo del talent-show, infatti, il giovane ha palesato il suo interesse per molte ballerine professioniste e per la cantante Emma Marrone.

Dopo la vittoria, però, Alberto è finito sulle copertine delle riviste scandalistiche per la storia d'amore che ha iniziato con Valentina, compagna di scuola e di serale nella "Squadra Blu". La relazione tra i due è durata poco meno di un anno, tant'è che oggi il cantante è single e "a caccia".

Poco o nulla, invece, si sa sulla vita privata di Gaia Gozzi: nelle scorse settimane si è vociferato di un possibile avvicinamento tra la ragazza e Irama (anche lui nel cast di Amici Speciali), ma questa sembra essere soltanto una fantasia dei fan di entrambi gli artisti.