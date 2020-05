Luigi Favoloso ed Elena Morali sono stati ospiti del programma condotto da Barbara D'Urso in onda in prima serata tutte le domeniche "Live non è la D'Urso". I due hanno avuto modo di replicare alle pesanti accuse fatte dalla Moric la settimana prima sempre a Live. La Morali ha replicato con toni molto aspri e con altrettante accuse. Di seguito un riassunto delle dichiarazioni rilasciate da entrambe.

Le accuse di Nina Moric a Luigi Favoloso ed Elena Morali

Nina Moric, ex di Fabrizio Corona, ha lanciato delle accuse molto gravi ad Elena Morali e a Favoloso. Stando a quanto detto dalla modella croata, tra le due ci sarebbe stata una telefonata durata ben quattro ore.

Una lunga chiacchierata nella quale Elena Morali in lacrime avrebbe confessato che Favoloso la starebbe ricattando con un filmato di loro due in intimità. La Moric ha poi anche aggiunto che la Morali avrebbe detto parole molto pesanti nei confronti di Luigi Favoloso e di non poterlo lasciare proprio perché intimorita e sotto ricatto. Ieri sera Barbara D'Urso voleva, come chiesto da Nina, far sentire alcuni spezzoni della lunghissima telefonata che c'è stata tra le due donne. L'ex di Scintilla però ha dato una versione completamente diversa di come sono andate le cose e non ha voluto che si sentisse parte della conversazione telefonica. La Moric ci teneva venisse mandata in onda ed ha anche telefonato in diretta, ma Elena è stata davvero irremovibile.

Elena Morali e Luigi Favoloso replicano alle accuse della Moric

Elena Morali ha smentito tutte le accuse fatte dalla Moric e ha ribadito più volte che assolutamente non c'è alcun ricatto da parte di Luigi Favoloso. I due, che vivono già sotto lo stesso tetto, hanno detto di essere molto felici e sereni insieme.

Favoloso si è sbilanciato molto dicendo di essere innamorato della ragazza. Entrambi hanno risposto alla Moric. Elena che ci è andata giù pesante ha detto che Nina avrebbe bisogno di un medico che la curi perché ha evidentemente dei problemi. Poi, le accuse hanno raggiunto quasi il ridicolo, quando la Morali ha iniziato ad accusarla di non aver ancora imparato l'italiano visto che ormai vive in Italia da tanti anni.

Ha poi anche aggiunto che l'ex di Corona pensa soltanto alla chirurgia estetica e ai ritocchini.

Fatto sta comunque, che la Morali si è rifiutata categoricamente di far ascoltare la conversazione telefonica avuta con la Moric dicendo, che queste cose verranno risolte in tribunale dato che Nina ha depositato la telefonata agli atti. Come andrà a finire tra i protagonisti di questa infinita vicenda? Chi sta dicendo la verità e chi sta mentendo? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi per capirlo.