Elena Morali e Luigi Favoloso non sono più una coppia: la rottura è stata annunciata dall'ex Pupa su Instagram. Dopo i gossip che si erano rincorsi da febbraio sulla frequentazione dei due influencer, oggi la storia d'amore fra Elena e Luigi è giunta al capolinea. La Morali ha scritto in proposito: 'Devo risolvere molte cose con Daniele'.

Elena Morali e Luigi Favoloso non sono più una coppia

Elena Morali e Luigi Favoloso, dopo aver vissuto una breve storia d'amore, si sono lasciati. Domenica 17 maggio la coppia era stata ospite nel salotto di Barbara D'Urso e a Live, Luigi aveva detto di essere innamorato della show girl.

La coppia conviveva da qualche settimana, ma la rottura è stata comunicata dalla ex Pupa attraverso i social. Elena ha fatto sapere ai suoi followers che, anche se con molto dispiacere lei e Luigi non stavano più insieme, ha tenuto a far presente che Favoloso è una persona stupenda, che non toccherebbe mai una donna. La Morali ha detto inoltre di avere ancora delle cose da risolvere con il suo ex compagno Daniele Di Lorenzo.

La storia d'amore fra Elena Morali e Luigi Favoloso è durata solo qualche mese

Elena Morali e Luigi Favoloso si erano incontrati per un servizio fotografico e durante la conoscenza della ragazza bergamasca, l'influencer napoletano era rimasto folgorato. Luigi si era detto da subito innamorato di Elena e aveva detto che era pronto a conquistarla.

Galeotto fu un viaggio in Libano, a Beirut, dove i due ragazzi erano volati a fine febbraio. In poco tempo, complice anche il periodo di restrizioni che abbiamo avuto nel nostro paese, la coppia era andata subito a convivere. Domenica scorsa, 17 maggio, i due fidanzati erano stati ospiti della puntata di Live - Non è la D'Urso, per parlare delle vicende legate all'ex fidanzata di Luigi, Nina Moric.

L'ultima apparizione in tv domenica 17 maggio a Live - Non è la D'Urso

L'ultimo periodo sentimentale di Elena Morali è stato piuttosto travagliato. Dopo aver chiuso la relazione che durava da qualche anno con il comico Scintilla, per via di frequentazioni con Daniele Di Lorenzo, Elena sembrava aver trovato la serenità insieme a Luigi Favoloso, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Luigi Favoloso ha chiuso la sua storia con Nina Moric prima di Natale e la modella croata l'ha denunciato per violenza su lei e sul figlio Carlos. La Morali e Favoloso sono stati ospiti di Barbara D'urso, domenica 17 maggio, per parlare della vicenda. L'ex moglie di Fabrizio Corona, quando ha visto che il suo ex fidanzato aveva iniziato a frequentare la Morali, aveva avuto una telefonata di quattro ore e mezza con Elena per avvertirla di quanto male le avesse fatto e di stare attenta.

La telefonata fra la Morali e la Moric non mandata in onda

Durante la trasmissione, la conduttrice partenopea ha chiesto ad Elena se poteva essere mandato in onda parte di questa telefonata e la Morali aveva rifiutato.

Barbara, ribadendo che conosceva il contenuto della telefonata, sembrava desse ragione a Nina Moric e che Elena fosse realmente preoccupata e scossa durante la conversazione, al punto da dichiarare al telefono di essere ricattata dallo stesso Favoloso per via di un video. La Morali ha negato questi fatti, di fronte a una conduttrice stupita. L'ultima puntata di Live potrebbe aver fatto incrinare il rapporto fra la coppia al punto da far prendere la decisione di separarsi. Elena Morali, dal messaggio su Instagram, sembra essere ritornata quindi dal suo ex fidanzato Daniele Di Lorenzo. Luigi Favoloso, al momento, non ha ancora fatto nessun comunicato ai suoi followers.