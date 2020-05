Nel corso dell’ultimo appuntamento del dating show di Canale 5 Uomini e donne, si è appreso che Gemma Galgani ha fatto la conoscenza telefonica della mamma del giovane Nicola Vivarelli, il 26enne, ufficiale della marina mercantile, arrivato in trasmissione per corteggiarla.

Sirius ha svelato un inedito che ha lasciato tutti sorpresi, cioè quello che ha voluto che la madre facesse la conoscenza della dama torinese, se non di presenza almeno telefonicamente. La madre di Nicola - stando a quanto riferito da Nicola e confermato da Gemma - ha dato la sua benedizione alla coppia.

Il regalo della madre di Nicola per Gemma

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne di oggi, 21 maggio, Nicola ha portato un nuovo regalo a Gemma, però stavolta a sceglierlo è stata la sua mamma: un portamonete con paillettes in oro e un fermacapelli.

La conduttrice di Uomini e Donne ha però fatto delle precise e dovute considerazioni all’indirizzo di Gemma, dicendo che il regalo ricevuto non va preso come un impegno, meno che mai da considerare un ingresso in casa Vivarelli. Il rapporto tra la mamma del giovane e Gemma potrebbe avere un’evoluzione indipendente da quello tra la dama ed il cavaliere.

Tina ha continuato ad attaccare in tutti i modi la Galgani per la sua scelta, ma soprattutto l'opinionista è convinta che Nicola in realtà stia prendendo in giro la torinese.

La parodia dell'esterna di Gemma e Nicola

Per sottolineare ancora una volta l’assurdità della scelta della Galgani, è arrivata la parodia dell’esterna della dama con Nicola fatta da Tina e Gianni in stile Titanic. Dopo la messa in onda del filmato, mentre tra Tina e Gemma scoppiano subito le scintille, Nicola appare invece più pacato, ammettendo di essersi divertito.

Il meglio però deve ancora venire, poiché la dama ha ammesso nel corso della puntata odierna di provare dei sentimenti per Nicola. Ora la Galgani rischia davvero di lasciarsi coinvolgere in una storia che potrebbe farla soffrire.

Gemma ammette di provare dei sentimenti per Nicola

In seguito alla richiesta di Maria di chiarire se fosse o meno innamorata di Sirius, Gemma ha dichiarato di provare dei sentimenti per il giovane, ma l’opinionista Sperti l’ha messa davanti alle sue contraddizioni dicendo che la dama aveva detto di sentirsi mancare quando lui stava per andare via, chiaro segno di innamoramento.

A questo punto Gemma ha ammesso che pensa che Nicola sia una persona sincera, che non la sta prendendo in giro. Inoltre la dama ha aggiunto che apprezza molto la pacatezza del giovane.

Ma non è tutto, perché la Galgani ha ripetuto che gli piace molto stare con lui e che quando ha saputo che Nicola sarebbe dovuto andare via, ha provato un senso di vuoto.